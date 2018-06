Kavacık ile Gölcük arasında bulunan bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, Abdullah Can’ın kullandığı traktör, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Abdullah Can ve yanında bulunan eşi Fevziye Can traktörün altında kalarak can verdi. Kazayı fark eden vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, çiftin öldüğünü tespit etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.