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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Aşağımusalar Mahallesi'nde traktörü ile tomruk çekme işi yapan Kadir Dolgun(35), traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan Dolgun, 112 ekibi tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Dolgun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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