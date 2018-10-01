Tropikal fırtına Kuzey Ege'de etkili oluyor

Ege'de etkisini giderek kaybeden tropikal fırtına kuzeye doğru hareket ederken, Kuzey Ege sahillerinde zaman zaman 70 kilometreye kadar çıkan lodos dev dalgalara sebep oluyor. Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilleri etkili lodosun ve dev dalgaların etkisi altına girdi.

Sabah saatlerinde kuzeyli rüzgarların lodosa çevirmesiyle şiddetlenen rüzgar Balıkesir'in Edremit ilçesindeki sahilleri etkilemeye başladı. Zaman zaman hızı 70 kilometreye kadar çıkan ani rüzgarlar dev dalgalara yol açıyor. Meydana gelen dev dalgalar özellikle Edremit'in Akçay, Güre, Zeytinli ve Altınoluk sahillerini etkisi altına alıyor. Balıkçılar teknelerini dev dalgalardan ve rüzgardan korumak için dere içlerine ve limanlara çekti. Bazı sahil kesimlerinde ise rüzgarın da etkisiyle dev dalgalar sahillere aşarak yazlıkların bahçe duvarlarına çarpmaya başladı. Hava tahmin raporları tropikal fırtınanın kuzeye kayması ile birlikte rüzgarın ve dalgaların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildiriyor.