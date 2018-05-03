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03 Mayıs 2018 16:03

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın Açılışı Yılmaz Akpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu sene 16 okulda gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın ilki Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen törenle açıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın Açılışı Yılmaz Akpınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı

03 Mayıs 2018 16:03


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Okul Müdürü M. Zuhal Herdan günün anlamını belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında Herdan, “TÜBİTAK’ın desteği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlendiğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilinçli, sorgulayan, merak eden, araştırmacı öğrenciler yetiştirmek biz eğitimcilerin görevidir. Bu bilinçle yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, teorik bilgileri hayal gücü ile birleştirip yaşamdaki işleyişi sergilemişlerdir. Öğrencilerimizin hepsi gayet güzel çalışmalar yaptı. 79 öğrencimiz, 24 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular.’’ dedi.


Konuşmalar sonrasında, Protokol Üyeleri “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. 79 öğrenci ve 24 öğretmenin danışmanlığında hazırlanan 21 araştırma ve 9 tasarım projesinin yer aldığı standları inceleyerek bilgi aldılar, yapılan güzel çalışmalar için okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ettiler. Daha sonra, misafirler Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ikrama katıldılar.


Açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.




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