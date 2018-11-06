Tübitak bilim fuarları proje eğitim çalıştayı yapıldı

“TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Yazım Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı” Balıkesir Öğretmenevinde yapıldı. TÜBİTAK projelerinde geçen yıldan daha iyi bir noktaya erişeceğimize yürekten inanıyorum diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Perşembe günü ilimizi ziyaretlerinde Bakanımız Ziya Selçuk'un da ifade etmiş oldukları üzere Balıkesir olarak eğitimde iyi bir noktadayız. Artık Balıkesir'in ödevi Türkiye ile değil dünyayla yarışmak. Bu bir hedef. Hem il hem ülke olarak artık hedefimizi yüksek tutmak zorundayız. Çünkü Türkiye olarak artık kendi savaş uçağımızı, savaş gemimizi, tankımızı, tüfeğimizi üreten bir ülkeyiz. İnşallah daha da iyi bir noktaya erişeceğiz. Tabii bütün bunlar çalışmayla, proje üretme ile olacak. TÜBİTAK 4006 da bunun bir nevi temeli. Geçen yıl, Bursa'da ki bölge finallerinde 80 projenin 32 tanesi ilimize aitti ve bu, Balıkesir için bir rekordu. Amacımız bu yıl daha çok, daha nitelikli projelerle bölge finaline katılmak. Sizler gibi gönülden çalışan öğretmenlerimiz sayesinde TÜBİTAK finallerine bu yıl da damga vuracağımıza gönülden inanıyor; değerli katkıları nedeniyle Prof. Dr. Fatih Satıl Hocama, Duygu Hanım'ın şahsında AR-GE Birimimizin değerli personeline teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl'ın, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Projesi başvuruları hakkında yapmış olduğu bilgilendirme sunumlarının ardından akademisyenler ve İl Milli Eğitim AR-GE Birimi personeli Duygu Işık Erol rehberliğinde öğretmenlerin proje metinleri revize edilip düzenlenirken, öğretmenlere de proje metinlerini yazarken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

TÜBİTAK 4006 Proje Yazım Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı, katılım sağlayan öğretmenlere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Çalıştaya Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, akademisyenler ve 20 ilçeden gelen 45 lise ve ortaokul öğretmeni katıldı.