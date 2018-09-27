İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 5’inci yılında Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 5'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.


Belediye Başkanı Kamil Saka, Tuncel Kurtiz'in eşi Menend Kurtiz, oyuncular Altan Erkekli, Veysel Diker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda seveni Tuncel Kurtiz'i Çamlıbel Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında andı. Mezara karanfiller bırakıldı. Menend Kurtiz, “Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hoşgeldiniz” dedi.


Kamil Saka ise, “Sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen, yazar, seslendirme ustası, sanat adına ne varsa hepsi ona yakışıyor. Ama herşeyin öncesinde bir adamdı. Adam gibi bir adamdı. Onu kaybedeli aradan beş yıl geçti” dedi.


Altan Erkekli ise, “Bu anmalar şunun için değerli. Her yıl Tuncel Kurtiz'in vatan sevgisini, dürstlüğünü, devrimciliğini, sanatçılığını, filozofluğunu, şairliğini genç kuşaklara anlatmak, bir ülkeyi sevmek için onun gibi inançlı, dirençli, yürekli olmayı hatırlamak, sanatın en doğru şekilde tevazular içinde yapılması gerektiğini anlatmak adına önemli. Kabri başında toplandık. Buradan bu enerjiyi bütün Türkiye'ye yayacağımıza inanıyorum” dedi.


Anma programının ardından köy meydanında yemek verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.