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09 Mayıs 2018 14:27

Turgut Solak Lisesinde Şiir ve Müzik dinletisi

Balıkesir Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Şiir ve Müzik Dinletisi Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Turgut Solak Lisesinde Şiir ve Müzik dinletisi

09 Mayıs 2018 14:27


Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı şiir ve müzik dinletisi beğeni ile izlendi. 2018 şiir ve müzik dinletisine yoğun ders programına rağmen zaman ayıran öğrenciler, sosyal aktivitelerin de ne kadar önemli olduğunu, birlik ve beraberliğin arttığını gösterdiler. Okul öğretmenlerinin, öğrenci ailelerinin ve arkadaşlarını dinlemeye gelen okul öğrencileri hep birlikte coşkulu bir gün geçirdi. Müzik öğretmeni Alper Aydoğdu öğrencilerini sahnede de yalnız bırakmayarak bağlama ile orkestraya eşlik etti.


Okul Müdürü Mehmet Emin Batmaz, Müzik öğretmeni Alper Aydoğdu ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kenan Kısaoğlu ve özverili çalışmaları nedeniyle öğrencileri tebrik etti.




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