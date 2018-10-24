Turizm Destek Başvuruları başladı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclis Üyesi İsmail Çancı, TR22 olarak adlandırılan ve Balıkesir ile Çanakkale ilini kapsayan bölgenin Turizmini ilerletmek için KOBİ'lere dernek, vakıflar, belediyeler ve resmi kurumları turizm faaliyetleri için desteklemek üzere proje karşılığı toplamda 30 milyon TL karşılıksız hibe desteği dağıtılacağını duyurdu. Burhaniye Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Çancı, yararlanmak isteyenlerin 23 Kasım'a kadar başvurmaları gerektiğini anlattı.

Çançı, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Bölge Turizminin gelişmesi için hibe olarak dağıtılacak 30 milyonluk kaynaktan Edremit Körfezi Bölgesinin azami derecede faydalanması gerekmektedir. Özellikle Körfez belediyelerinin, termal turizm, tarihi ve kültürel kurizm konusundaki eksikliklerinin giderilmesi için “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi için Küçük Ölçekli Altyapı” desteği tedbirinden başvuru yaparak, sundukları projelerin gereksinimi olan kaynağı %75 geri ödemesiz olarak alabileceklerdir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile Körfez turizminin alt yapısı daha da güçlenir. Projeler için azami bir buçuk milyon TL destek verilecek. Projelerdeki hibe desteği oranını ise %75 olarak belirlenmişti. Proje başvuru süresinin 23 Kasım 2018 tarihinde son bulacak. Proje başvurusu yapmak için kurumların ajansa olan borçları başvuru aşamasında dikkate alınmayacak. Projeler kabul edilirse imza aşamasında borç durumuna bakılacaktır. KOBİ statüsündeki Turizm işletmeleri de termal turizm veya hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi için başvuruda bulunabilecekler. Bu kapsamda KOBİ'lere azami 5 yüzbin lira olmak üzere %50 oranında proje hibe desteği verilecek” dedi.