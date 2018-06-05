Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda Kaymakam Ekrem Çalık, Erdek’te, turizmden ekmek yiyen herkesin birlikte ve girişimci bir ruhla hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerken, "Bunun en önemli yolu da markalaşmadan geçer" dedi. Çalık, "Her şeyden önce ilçemizin turizmini 12 aya yaymak zorundayız. Erdek’in, İstanbul ve Bursa gibi büyük kentlere yakınlığı çok önemli bir avantajdır. Yerli turizme çok elverişli olan Erdek’i, yeniden eski, başarılı günlerine döndürmek hayal değildir. İstersek, elbirliğiyle bunu başarabiliriz. Kapıdağ, Kyzikos gibi çok önemli değerlerimizi turizmin hizmetine sokmalıyız. Erdek’in, bir an önce doğalgaza kavuşması için gerekli adımlar atıldı. Önce sıvılaştırılmış doğalgaz getirilerek, depolandıktan sonra Erdek’in hizmetine sunulacak. Doğalgazın gelmesinin ardından, kış aylarında da Bandırma’dan birçok kişinin burada oturacağını, böylece Erdek’in, kış aylarında, ’hayalet kent’ olmaktan kurtulacağını düşünüyorum" dedi.

Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi’nde termal kaynaklar bulunduğu duyumları aldıklarına işaret eden Çalık, "Eğer bu kaynaklara ulaşılabilirse Ocaklar, bir termal turizm merkezi konumuna da kavuşabilir" dedi. Çalık, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Erdek limanına giden yolun, ilçenin ana caddelerinden geçmesinin trafik açısından büyük sıkıntı çıkardığına dikkati çekti. Trafik sorununu ortadan kaldırmak için Erdek’in arkasından geçecek bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Bu otoban, Narlı’ya kadar ulaşmalıdır. Burada yapılacak bir iskele ile İstanbul ve adalara rahatlıkla ulaşma olanağı vardır. Uzun vadeli bile olsa bu çalışmanın hemen başlatılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Arkeoloji açısından Bandırma ve Erdek’in çok zengin olduğunun altını çizen Çalık, şu değerlendirmede bulundu. "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin, bir arkeoloji bölümü açmak için girişimlerini memnuniyetle karşılıyorum. Kyzikos, Belkıs ve Kirazlı Manastırı gibi değerleri düşünecek olursak bu bölümün Erdek’te açılmasının daha doğru olacağına inanıyorum. Bu bölüm için Ocaklar yakınında da bir arsa mevcuttur" dedi.