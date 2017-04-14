Turizmciler Burhaniye’de buluşacak

Turizm Haftası’nın büyük bir coşku içinde kutlanması için hazırlıkların tamamlandığı açıklandı.

İlçe Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Erkan Bildirici, Turizm haftasının geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla düzenlenecek olan etkinliğin bu yıl 18 Nisan’da Dutluca Mahallesi Meydanı’nda kutlanacağını söyledi. Etkinliklere Vali Ersin Yazıcı’nın da teşrif edeceğini bildiren Erkan Bildirici, ilçedeki turizmci ve vatandaşları etkinliklere katılmaya çağırarak, "Ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda ilçemizde de farkındalığı artırmak, turizm etkinliğini geliştirmek, turizm bilincini her kesime duyurmak ve iç turizmi canlandırmak istiyoruz" diye konuştu.