Turizmciler Kaymakam Sırmalı’yı ziyaret etti

Edremit Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Edremit Körfezinin yılın sadece 2 ayı değil 12 ayı boyunca turizm yapılabilen bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilerek, turizmin kaliteli ve yaygın biçimde yapılması için ortak hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Yılın 12 ayı Edremit Körfezi’nde ve özellikle Kaz Dağları’nda kış turizminin yapılabilmesinin mümkün olduğu dile getirilirken; Edremit"in oksijeniyle, termaliyle, doğal ve tarihi güzellikleriyle hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Yılın her döneminde Edremit Körfezi’nde alternatif turizmin yapılabildiğini ifade eden Kaymakam Sırmalı "Edremit Körfezi, dünyada eşi benzeri olmayan tarihi, turistlik, kültürel ve doğal bir çok zenginliklere sahiptir. Bölgemizin tanıtımı, gelişmesi ve bir turizm markası haline gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu kapsamda yakında turizm ile alakalı olarak geniş kapsamlı bir toplantı gerekçeleştireceğiz" dedi.

Ziyarete Edremit Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ayfer Olcay, Mustafa Özcan, Ali Canlı, Samet Pınarbaşı, Naciye Nacar Kahya katıldı.