Turizmciler Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yöneticileri Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

TÜRSAB Çanakkale -Körfez Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve yeni seçilen üyeler, Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çanakkale -Körfez Yöre Temsil Kurulu Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette TÜRSAB Körfez Yöre temsilcileri, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte turizm sezonunu değerlendirerek önümüzdeki dönemler için yapılacak kısa ve uzun vadeli çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Balıkesir ve bölgenin çok farklı potansiyellere sahip olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Turizm ülkemiz için önemli bir sektör, getiri ve hizmet alanıdır. Bölgemiz, turizm açısından ülkemizin ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisine sahip. Bölgemiz özünde var olan turizm değerlerinin sağlayacağı katkıları gün ışığına çıkartmak sorumluluğumuzdur. Turizm sektörü, iktisadi kalkınmada gözardı edilmemesi gereken ve karar alma süreçlerinde yerel aktörlerin mutlaka etkin olmalarını gerektiren bir sektördür" dedi.