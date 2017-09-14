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14 Eylül 2017 23:30

Turizme hizmet eden köpek balıkları salıverildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akvaryumda turistlerle 3 ay boyunca yüzen 21 köpek balığı ile 11 vatoz, bölgede turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte özgür sulara salıverildi.

Turizme hizmet eden köpek balıkları salıverildi

14 Eylül 2017 23:30


Halil Ataç, haziranda yakaladığı iriliği ufaklı 21 köpek balığı ve 11 vatozu, turizmde değerlendirmek amacıyla bir akvaryum oluşturdu.


Köpek balıkları ve vatozları, bu akvaryuma koyan Ataç, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin, belirli ücret karşılığında bu deniz canlılarıyla yüzmelerini sağladı. Yaklaşık 3 ay turizme hizmet eden balıklar, bölgede turizm sezonunun sonuna gelinmesiyle özgürlüklerine tekrar kavuştu. Akvaryumdan branda ile tek tek alınan köpek balıkları ve vatozlar, içinde küçük bir havuz oluşturulan tekneye taşındı. 21 Köpek balığı ve 11 vatoz cinsi balık Edremit Körfezi açıklarında, doğal yaşamlarına salıverildi.




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