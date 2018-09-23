Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Baki: "Eğitim ödeneği bir maaş tutarında olsun"

Türk Eğitim-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baki, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının büyük sıkıntılarla başladığını ifade etti. Baki, “Eğitime hazırlık ödeneğinin memur ve hizmetli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere tüm eğitim çalışanları için bir maaş tutarında ödenmesi talebimiz her yıl kulak arkası edilmektedir. Yeni bir Milli Eğitim Bakanı ile yeni döneme başlamış bulunuyoruz. Yeni bakanımız Ziya Selçuk'un öğretmen kökenli olması camiamızda bir umut kaynağı olmakla birlikte sözleri ne kadar olumlu olsa da, faaliyete geçmedikten sonra büyük bir anlam ifade etmemektir” dedi.