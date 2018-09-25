Türk havacılık tarihine imza atan Edremit uçağı anıtlaşıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi "Edremit uçağı" yapılan anıt ile gelecek kuşaklara aktarılacak.

1914 yılında İstanbul'da Mısır Kahireye uçarak gitmek için başlatılan proje çeşitli nedenler ile üç uçağın yollarda düşmesiyle sıkıntıya düştü. Ertuğrul isimli üçüncü uçak Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlarında düştü. Dönemin Edremit Belediye Başkanı Yazıcızade İsmail Hakkı Bey ve Edremit Halkının destekleri ile Marsilya'dan bir uçak satın alınarak orduya teslim edildi. Edremit İsmi verilen bu uçak 15 Mayıs 1914 bir çok pilotun şehit olduğu ve üç uçağın düştüğü bu yolculuğu tamamladı. Türk Havacılık tarihinde önemli bir olaya imza atan Bleroit marka Edremit uçağı Edremit Belediyesi'nin yaptırdığı yeni anıt ile gelecek nesillere aktarılacak. Edremit girişinde yapılan anıtta Kurtuluş Savaşında bölge halkının gösterdiği kahramanlıkların yanı sıra tarihe adını yazdıran Edremit Uçağı'da yerini aldı. Anıtta uçağın kabartma rölyefi dikkatleri çekti.