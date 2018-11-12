Türk Metal Sendikası'ndan anlamlı kampanya

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan yerli üretimle kurtulacağına inanarak “Emeğine Sahip Çık Kendi Ürettiğini Tüket” kampanyasını başlattı.

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şubesi ‘Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket' kampanyası başlattı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Yeni kurulan dünyada ekonomik ve mali unsurlar birer şantaj haline geldi. Türkiye de bu sürecin tam ortasında yer alan bir ülke olarak, dönüşümün etkilerini en derinden hissediyor. Bu yüzden istikrar, her zamankinden daha önemli ve öncelikli hale gelmiştir. Çünkü istikrar, istikbal ve istiklalimizin garantisidir. Bu bilinçle hepimize bir görev düşüyor. İstikrar mücadelesini 'Yerli Üretim' sloganı ile başlatıyoruz. Şimdi sıra bizde” denildi.

Türk Metal Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Nedim Veske, devletin başlattığı yerli üretim kampanyasına destek vererek "Biz de Türk Metal Sendikası olarak, devletimizin ‘Yerli Üretim' kampanyasına ‘Yerli Tüketim' kampanyası ile destek veriyoruz. Ülke genelinde 210 binden fazla üyemizle, yerli üretim ürünlerinin tüketilmesi için ‘Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket' sloganı ile bir seferberlik başlatıyoruz. Türkiye genelinde Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın açıkladığı kampanya kapsamında, Türk Metal Sendikası örgütlü olduğu her yerde olduğu gibi; Balıkesir Şubesine bağlı BEST A.Ş. ve diğer iş yerlerindeki üyelerine 'Yerli Üretim' logosu taşıyan ürünleri tercih etmesi için bastırılan afişlerle katılım göstermesi için çağrıda bulundu" ifadelerine yer verdi.