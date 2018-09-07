Türk Sağlık Sen, şiddete acil çözüm istiyor

Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal sağlık personeline yönelik şiddete acil çözüm bulunması gerektiğini belirterek, bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında Şube Başkanı Bilal, “Günümüzde sorunlara hızlı çözümler bulmanın zaruret olduğu bir gerçektir. Fakat her ne hikmetse mesele sağlık çalışanının sorunu olduğunda sürüncemede bırakmak, ipe un sermek ve temennilerle geçiştirme alışkanlığı devam etmektedir. Bunun en bariz örneği ne yazık ki sağlıkta şiddette yaşanmaktadır. Bugün sağlıkta şiddet cinayetlere kadar uzanmış, çalışanların kafasında kaldırım taşı kırıldığı, gruplar halinde saldırıların yaşandığı bir vahşet boyutuna taşınmıştır. Darp etmenin yanı sıra ısırma gibi olaylar da görülmeye başlanmıştır. Vatandaş şiddeti adeta bir tedavi yöntemi gibi kullanmaktadır. Şiddet uyguladığında, hastaneyi birbirine kattığında sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabileceği gibi tuhaf bir anlayışa sahip olmuştur. Şiddet uygulayanların adliyenin kapısından elini kolunu sallaya sallaya çıktığı ancak yoğun bir kamuoyu baskısı olursa tekrar gözaltına alınıp tutuklandığı tuhaf bir adalet düzeni yaşanmaktadır” dedi.

Başkan Bilal açıklamasının devamında, “Tüm bunların yanı sıra sağlık çalışanlarına karşı bir linç, kültürü geliştirildiği de göze çarpmaktadır. Başkası adına ilaç yazdırma isteğini reddeden bir aile hekimimiz olay sonrasında yaşanan gelişmelerin suçlusu olarak gösterilmiştir. Sadece mevzuatı uyguladığı için toplu bir linç kampanyasına maruz kalmış hatta açığa bile alınmıştır. Kısacası sağlıkta şiddet ve linç sağlık çalışanlarının hizmet üretmesine engel olacak bir seviyeye gelmiştir. Acil çözümler bulunması gereklidir. Zira bugüne kadar yapılan düzenlemelerin bir faydası olduğu görülmemiştir” dedi.

Sağlıkta şiddetin durmak bir yana artarak devam etmesindeki en önemli neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesi olduğunu belirten Başkan Bilal, “Tüm bunların yanı sıra Türk Sağlık-Sen olarak önerimiz sağlık hizmeti veren birimlerin ve yerlerin hiçbir ayrım gözetilmeden (Sıfır Toleranslı Alan) olarak tanımlanmasıdır. Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır ve bu suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de bulunmaz. Böyle bir alan tanımlaması ile eminiz ki sağlık kurum ve kuruluşları daha güvenli yerler haline geleceklerdir. Bu konuda sendika olarak teklifimizi Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilere gönderdik. Sağlıkta şiddet konusunda da bu tarz çözümlerin faydalı olacağına inanıyoruz. Bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz; Türkiye’de sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için acil ve sert yaptırımlar gereklidir. Yeni dönemde eski sorunlarla boğuşmak, kınama ve temenni cümleleri yerine çözüm üretilmelidir. Bunu yaparken de sosyal taraflarla görüşülerek, birlik içerisinde çözüm üretilmesi de temennimiz ve Sağlık Bakanlığı’ndan isteğimizdir” şeklinde açıklamasını tamamladı.