Türk Sağlık Sen'den doktor cinayetine tepki

İstanbul'de çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman için Türk Sağlık Sen Balıkesir Şubesi kınama mesajı yayınladı.

Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, İstanbul'de çalıştığı hastanede hastası tarafından öldürülen Dr. Fikret Hacıosman için kınama mesajı yayınladı.

Bilal yayınladığı mesajında, "Dün doktor Fikret Hacıosman İstanbul'da hastanede odasında eski bir hastası tarafından katledilmiştir. Doktorumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Türk Sağlık-Sen olarak defalarca önlemler acil olarak alınmalı, sağlıkta şiddet cinayete dönüştü diyerek, uyarılarda bulunmuştuk. Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi geçmişte yaşanan vahşetler de birkaç gün kınama ve taziye mesajları ile geçiştirilip unutulanlar kervanına katıldı. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözü siyasilerin işlerine geldikleri zaman kullandıkları bir cümle olmaktan çıkıp, gerekenler yapılsaydı bugün bunlar yaşanmayabilirdi. Çünkü sağlık çalışanları sadece güvenli çalışmak ve akşam olunca sağ salim ailesine kavuşmak istiyor. Hastanelerin savaş meydanlarını andırdığı, çalışanın her saniye şiddete uğrama endişesi ile yaşadığı bir ortam olarak kalmasını istemiyor. Şifa veren eller kendi hayatlarından her gün endişe duymaktan yoruldular. Bunun düzeltilmesini istiyorlar. Bizde onların sesi oluyor ve bu çağrıya kulak verin diyoruz. Bir kez daha bugün hayatını kaybeden doktorumuzu rahmetle anıyor, ailesine sabır sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.