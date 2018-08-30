Türk Sağlık-Sen’den Sağlık Bakanına ’döner sermaye’ çağrısı

Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Musa Bilal, döner sermaye sisteminin düzeltilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaptı. Bilal yayımladığı basın bülteninde, “Döner sermaye sisteminde ısrarla kapsamı dar tutarak, genel sorunlara çözüm getirmeyen ve çalışanların talepleri ile uyuşmayan günü kurtarma düzenlemeleri yapılmaktadır. Meselenin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında ise döner sermaye sisteminin baştan aşağıya yenilenmesinin zaruri olduğu ortaya çıkmaktadır. Sadece çalışanlar açısından bakıldığında bile hiçbir çalışanın memnun olmadığı, 5-6 yıl öncesinde alınan performans ödemelerinin mumla arandığı ve 5-10 TL gibi trajik ödemelerin yapıldığı bir sistemin var olduğu görülmektedir. Çalıştıkça artacak denilen döner sermayenin iş yükü artıkça azalmıştır" dedi.

Bilal, "İdareler bütün finansal meselelerde çözüm olarak çalışanın döner sermayesinden kesinti yapmayı kural haline getirmiştir. Kısacası döner sermaye sistemi yürütülemez bir hale gelmiştir. İşte bu sebepledir ki biz uzunca bir süredir döner sermaye sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gidilerek mevzuatın yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Döner sermaye meselesine bütün çalışanları kapsayacak bir biçimde çözüm getirilmesini ısrarla savunuyoruz. Bu anlamda temel beklentimiz çalışanların performans ödemelerinin arttırılması ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmasıdır. Yeni dönemde sağlık çalışanlarının da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan beklentisi budur. Bakanımızdan acele etmesini istiyor ve beklemeyin diyoruz. Çünkü artık beklemenin ve günü kurtarma gayretlerinin boş olduğu açıktır. Çare olmayacak kısa vade çözümlerin de vakti geçmiştir” ifadelerine yer verdi.