Ramazan Bayramı nedeniyle 3 günlük tatilin hafta sonuyla birleşmesiyle uzamasını fırsat bilen tatilciler, kısa bir süre önce 6.3’lük deprem yaşayan ve halen daha artçı depremlerin sürdüğü Midilli Adası’na adeta akın ettiler.

Hafta sonu tatilinin başlamasıyla sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Balıkesir ve Aydın gibi kentlerden Ayvalık’a gelen binlerce tatilci, Ramazan Bayramı tatilini Ege Adalarında geçirebilmek için Türkiye’nin en batısındaki Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hafta sonu itibariyle başlayan hareketlilikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık-Midilli arasında feribot seferler düzenleyen Jale Turizm Acentesi’nin sahibi Fatih Jale, her Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da Yunanistan’ın Midilli Adası’na Türk tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Geçen sene ile kıyaslandığında bu yıl tatilini adada geçirmek isteyenlerin sayısında düşüş olduğunu kaydeden Fatih Jale, “2 hafta kadar önce Midilli de meydana gelen deprem nedeniyle rezervasyon iptallerimiz oldu. Ancak, bunun yerini yeni rezervasyonlar kapattı. Bu sayede yine her bayram olduğu kapasitemize ulaştık” dedi.

Ayvalık’ın tanınmış gazetecilerinden Hüsnü Evren, ailesinin mübadele döneminde Midilli Adası’ndan geldiğini kaydederek bu yüzden sık sık ata topraklarını ziyaret ettiğini söyledi.

Midilli de iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Hüsnü Evren, “Ben devamlı gelip gidiyorum. Bu bayramda bunu yapıyorum. Geçtiğimiz haftalarda yaşanılan son iki depremin merkezi Yunanistan’ın Midilli Adasıydı. Fakat hafta sonuyla birlikte bayram tatilinin 5 günlük olması nedeniyle bu depremler ve ardından da halen daha zaman zaman süren artçı depremler kimsenin umurunda değil. Bildiğim kadarıyla Midilli de bazı köylerde bazı binalarda yıkılmış. Can kaybı olmadığına göre sorun yok demektir. Benim bu 36. kez Midilli Adası’na gidişim. Depremde olsa; sonuçta Allah’ın dediği olur” diye konuştu.

Ayvalık-Midilli arasında feribot turizmi düzenleyen Jale Turizm’in sahibi Fatih Jale ise; “Sadece bugün bin 200 biletli tatilci Midilli’ye geçti. Geçen sene ile kıyaslandığında bizim müşteri potansiyelimiz hemen hemen aynı sayılara ulaşmış durumda. Geçtiğimiz haftaya kadar rezervasyonlarımız çok düşüktü ama bu hafta bir anda çok ciddi bir yükseliş oldu. Bana göre bu bayram 5-6 bin kişi Ayvalık’tan, Midilli’ye geçiş yapacaktır. Biz firma olarak bayram nedeniyle her gün iki ek sefer düzenleyerek bu geçişleri gerçekleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.