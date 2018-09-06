Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini 150 bin kişi izledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nin finalinde Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı. Sesten hızlı 7 uçak ile gösteri yapan Türk Yıldızları akrobasi timi grup ve solo gösterileri ile büyük alkış aldı. Türk Yıldızları yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünü kırmızı beyaz renklere boyadı. Mysia Havacılık Festivali’nde Türk Yıldızları’nı 150 bin kişi nefeslerini tutarak izledi.