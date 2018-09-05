Türk Yıldızları’ndan nefes kesen prova uçuşu

nci Mysia Uluslararası Havacılık Festivali öncesinde Türk Yıldızları 7 uçak ile bölge tanıma ve prova uçuşu yaptı. Binlerce kişi Akçay Sahili’ndeki prova gösterisini nefeslerini tutarak izledi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan uçakların Akçay semalarındaki 17 dakikalık nefes kesen bölge tanıma ve prova uçuşu gerçeğini aratmadı. Uçuş ilgiyle izlendi.

6 Eylül Perşembe günü sat 15.00’da başlayıp 19.00’a kadar devam edecek Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’ne herkesi davet eden Körfez Sportif Havacılık Kulubü Başkanı Adem Kuşçuoğlu “Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Mysia Sportif Havacılık Festivalinin hazırlıklarını yapıyoruz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Türk Yıldızları bir genel prova yaptı. Asıl festivalimiz Perşembe günü. Prova olmasına rağmen halkın ilgisi yoğundu. Perşembe günü de çok yoğun bir ilgi ile karşılaşacağımıza inanıyorum.” dedi.