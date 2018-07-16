Türkçe öğrenip, bölgeyi gezecekler

Balıkesir’in Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin en sahipliği yaptığı ve 24 Ülkeden Uluslararası Öğrencilerin katıldığı “Türkçe Yaz Okulu 2018” Programının açılışı gerçekleşti

Açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Genel Sekreter Cihangir Boz ile üniversite akademik ve idari personeli katıldı. Açılış öncesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ve içeriğinde “Türkçe Yaz Okulu 2018” programının ders mater yallerinin bulunduğu çantalar öğrencilere dağıtıldı.

Programın açış konuşmasını Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ - TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar Bayraktar yaptı. Bayraktar, açış konuşmasında “Konuşmamı Türkçe yapacağım. Türkçe eğitimi için buraya geldiniz öncelikle hepinize hoşgeldiniz demek istiyorum.Türkçe bizi birleştiren, bizim duygularımızı aynı potada eriten bir dünya dili. Türkçe sevgi dili.Sizlere Türk insanının hayata bakışını öğretelim istiyoruz. Üç hafta boyunca her gün 9.00 - 12.30 saatleri arasında Türkçe öğreneceksiniz. Dersler bittikten sonra Türk dilini ve kültürünü tanıtacak etkinliklerimiz olacak. Sizinle tarihi mekanları gezeceğiz. Şehir dışı gezilerimiz olacak. Bu geziler yalnızca Bandırma ile sınırlı kalmayacak, Bursa,Ankara, İstanbul, İzmir gibi pek çok şehrimizi de görme imkanı bulacaksınız. Sizlere Türk insanının güzelliğini göstermeye çalışacağız. Üç hafta boyunca sadece Türkçe öğrenmek değil,Türk insanını her yönüyle keşfetmiş olacaksınız. Aynı zamanda bizlerde sizleri tanımış ve keşfetmiş olacağız. Kültürünüzü öğreneceğiz. Amacımız sadece Türkçe öğretmek değil, sizleri de tanımak olacak. Misafirperver kelimesi Türkiye için önemli bir kavram. Bizler sizi ağırlamaktan çok mutluyuz.” dedi.

Kale : Bizim hayalimize ortak oldunuz

Açılış konuşmasından sonra Yunus Emre Enstitüsü’nü temsilen gelen Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumlusu Onur Kale sözü aldı. Kale, “Dünyanın dört bir yanından geldiniz. Bizim hayalimize ortak oldunuz. Bir hayal kuruyoruz ve bu hayali gerçekleştirmek için bizimle birlikte oldunuz. 21 gün boyunca burada vakit geçireceğiz. 2009 yılından beri Yunus Emre Enstitüsü, yaz okulu düzenlemekte ama 2010 yılından itiberen fiilen bu programı düzenliyor. Yunus Emre Enstitüsü ilk yıllarda çok az sayıda katılımcıyla bu programa başlamıştı. Şu an dünyanın 118 ülkesinden 1000’e yakın öğrenciyi bu yıl Türkiye’de ağırlıyoruz. Bu kapsamda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’de 24 ülkeden 25 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede bizlere verdiğiniz destek için, arkadaşlarımızı ağırladığınız için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve kıymetli rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e çok teşekkür ediyor, programımızın güzel bir şekilde sonlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Programda son söz sahibi Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel oldu. Serel, “Sizleri burada görmekten dolayı mutluyuz. Üniversitemiz için güzel bir an. Bu çeşitlilik bizim için çok önemli ve güzel. Bandırma, coğrafi olarak Güney Marmara’nın merkezinde bulunan gelişmiş bir kent. Güzel bir programımız var. Yunus Emre Enstitüsü’nün “Yaz Okulu 2018” afişinde yer alan“Eğlen, Öğren, Keşfet” sloganı doğrultusunda çok güzel aktivitelerle hem Türkçe’yi öğrenecek hem de Türk kültürünü eğlenerek ve keyif alarak tanıma imkanı bulacaksınız. Türkçe, medeniyet dilidir. Etrafınıza, tarihsel dokuya ve kente bu yönleriyle de bakın. Programımızın güzel ve oldukça keyifli geçeceğine inanıyorum. Sizlere başarılar ve güzellikler diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen “Türkçe Yaz Okulu 2018” açılış programı, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.