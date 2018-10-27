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Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 102 - Yeni Mamakspor: 92

Türkiye Basketbol 1.

Ligi'nde oynanan müsabakada Karesispor, sahasında oynadığı Yeni Mamakspor'u farklı mağlup etmeyi başardı.


Karesispor ligde oynadığı 3 maçta da 100 sayı barajını geçmeyi başardı. Hakemler ilk yarının sonunda Mamak Belediyesi Mamakspor'un Başantrenörü Faruk Beşok'u 2 teknik faul ile sahadan attı. Karesispor rakibi Yeni Mamakspor'u 102-92 mağlup etti.



Salon: Kurtdereli


Hakemler: Tekin Özübir, Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç


Karesispor: Hazer Avcı 28, İbrahim Yıldırım 9, Reha Öz 14, Thomas Gipson 32, Carlos Medlock 8, Tuğberk 1, Ümit Sonkol 2, Volkan Aydın 8


Yeni Mamakspor: Eric Neal 29, Sercan Ergin 5, Erkan Yılmaz 19, Alican Güney 14, Anthony Lee 2, Ercan Bayrak 15, Samet Gülek, Kevin Kaspar 2, Hidayet Civan 2, Ufuk Yücedağ 4


1. Periyot: 29-20 (Karesispor lehine)


Devre: 53-39 (Karesispor Karesispor lehine)


3. Periyot: 81-62 (Karesispor Karesispor lehine)

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