Türkiye genelindeki Balıkesirli Dernekler Dursunbey'de buluştu

Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP) üyeleri Dursunbey'de gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısında buluşarak Dursunbey Belediyesinin konuğu oldular.

İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Bursa ve Balıkesir'de faaliyet gösteren Balıkesirliler Derneklerinin bir araya gelerek oluşturdukları Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP)üyeleri 5. toplantılarını Dursunbey'de geçekleştirdi. Dursunbey Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı öncesi Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan'ı makamında ziyaret eden platform üyeleri, birlik ve beraberlik ruhuyla Balıkesir'i hem tanıtmak hem de Balıkesirliler ile birlikte bir güç olmak adına bu dernekleri kurduklarını söylediler.

Platform üyelerini Dursunbey'de ağırlamaktan şeref duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, BALDEP Başkanı Salih Sağıroğlu'na da Dursunbey'e göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Belediye ve Kaymakamlık ziyaretlerinin ardından Balat otelde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına geçen platform üyeleri, BALDEP'in çalışmaları ve yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundular. Yaklaşık dört saat süren toplantının ikinci bölümüne katılan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye'nin birçok ilinde bulunan bu derneklerin Balıkesir için çok önemli olduğunu ve bu illerde bulunan Balıkesirlilerin mutlaka derneklere üye olmaları gerektiğini söyledi. Dursunbey'de gerçekleşen Belediye çalışmaları ve istihdam çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Bahçavan, ilçeye kurulacak olan OSB ile ilgili birçok yatırımcı ile temas halinde olduklarını açıkladı. Bu süreçte bu tür derneklerden de destek isteyeceklerini söyleyen Başkan Bahçavan, Dursunbey'in yakın gelecekte Balıkesir'in parlayan yıldızı olacağını da vurguladı.

Toplantı sonrası Sevgi evini ziyaret eden platform üyeleri, daha sonra UNESCO tarafından Kültürel miras seçilen Barana gecelerine konuk oldular. Dursunbey'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden BALDEP Başkanı Salih Sağıroğlu, misafirperverliği ve yoğun ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a teşekkür ettiklerini belirtti.