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29 Kasım 2017 00:44

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 66 - Edirne Bld. Edirnespor: 49

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 66 - Edirne Bld. Edirnespor: 49

29 Kasım 2017 00:44

Ligi’nin 10. Haftasında Edirne Bld. Edirnespor takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.


Edremit Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da yavaş başladı. Gürespor, art arda attığı basketlerle ilk periyotta üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyod, 20-15 Gürespor’un lehine tamamlandı. Edirnespor takımı ikinci periyotta oyuna dahil olmakta zorlanırken, Gürespor oyuncuları etkili oyunuyla periyodu 40-25 skorla bitirerek soyunma odasına sevinçli gitti.


Üçüncü periyota daha seri şekilde başlayan Edirnespor oyuncuları, açığı kapatmak için yoğun mücadele gösterdi. Hızlı çıkışlarıyla oyuna hakim olan Gürespor, üçüncü periyodu 50-36’ya getirerek son periyoda rahat girdi. Dördüncü periyotta savunmasını güçlendirmeye çalışan Edirnespor oyuncuları, maçta hakimiyeti ele geçiremedi. Seyirci desteğini de arkasına alan Gürespor, son saniyelere kadar mücadelesini sürdürdü ve karşılaşmayı 66-49 skorla tamamladı.


Karşılaşmanın en skorer isimler ise, Edirnespor takımından Molly Schlemer ve Gürespor takımından Waltiea Rolle oldu.




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