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18 Kasım 2017 20:16

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 73 - Bursa Bşb. Budo: 63

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Edremit Bld. Gürespor: 73 - Bursa Bşb. Budo: 63

18 Kasım 2017 20:16

Ligi’nin 8. haftasında Bursa Bşb. Budo Takımını konuk eden Edremit Bld. Gürespor, karşılaşmayı 73-63 kazandı.


Edremit Spor Salonu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Gürespor, art arda attığı basketlerle ilk periyoda etkili girdi. İlk periyot, 21-13 Gürespor’un lehine tamamlandı.


Bursa takımı ikinci periyotta oyuna dahil olmakta zorlanırken, Gürespor oyuncuları etkili oyunuyla periyodu 34-27 bitirerek soyunma odasına moralli gitti.


Üçüncü periyota etkili başlayan Bursa Bşb. Budo oyuncuları, açığı kapatmak için 3’lük sayılar atmaya çalıştı ve aradaki farkı 6 sayıya kadar düşürdü. Hızlı çıkışlarıyla oyuna hakim olan Gürespor, üçüncü periyodu 54-48’e getirerek son periyoda yine önde başladı.


Son periyotta savunmasını arttıran Bursa takımı, faul atışlarını sayıya dönüştürmekte zorlandı. Gürespor oyuncuları, rakibine geçit vermeyerek son saniyelere kadar mücadelesini sürdürdü ve karşılaşmayı 73-63 skorla bitirdi.


Karşılaşmanın en skorer isimler ise, Edremit takımından Hande Çelebi ve Bursa takımından Monique Rene Oliver oldu.




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