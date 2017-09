Türkiye Kent Konseyleri Birliği Balıkesir’de toplandı

Karesi İlçesinde toplanan Kent Konseyi toplantısı 3 gün sürecek.

Bu ay ev sahipliğini Karesi Belediye Kent Konseyi’nin yaptığı ‘Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ 15-16-17 Eylül tarihleri arasında yapacağı Balıkesir toplantıları başladı. Karesi’de toplanan Türkiye Kent Konseyleri Birliği 2018 yılında yapacağı vizyon çalışmaları için bir araya geldiler. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Necati Binici ve kent konseyi üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret ederek, Balıkesir Karesi buluşması hakkında bilgi verdiler. Toplantının ilk günü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri yemekli toplantıda bir araya geldiler. Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, “Karesi ’de sizleri bir arada görmekten onur duyuyorum. Bu toplantıda yerel demokrasiye katılım, demokrasi, kent konseyleri, vizyonları üzerine kafa yoracağımız yürütme toplantısını yapmak üzere Karesi’deyiz, Balıkesir’deyiz. Hepiniz Hoş geldiniz” dedi.

“Kent Konseyimizin projesi Cumhurbaşkanımızdan ödül aldı”

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi buluşması için Balıkesir’e gelen konsey üyelerine ‘Hoş Geldiniz’ dedi. Yılmaz, “Fikirler yan yana geldikçe, Farklı uygulamalar tartışıldıkça asıl katılımcı belediyecilik dediğimiz halkın tamamının öngörüsünü almış fikirler daha kalıcı olur. Siyaset üstü bir olması bizi daha mutlu ediyor. Çünkü her demokratik anlayışı temsil eden belediyelerin bulunduğu kent konseyleri hep beraber çalışıyorlar. Şunu söyleyebiliriz siyaset üstü bir birlik olması her zaman bu sonuçların sürdürülebilir olacağını göstergesi. Biz Karesi olarak 2017 yılında kurulmuş çok taze bir belediyeyiz. Belediyecilik anlayışında kendimiz adadığımız konuların başında yaşanılabilir, kaliteli insanların bir birine karşı anlayışlı olan, güven olan, sağlıkla, eğitimde kalitesi olan şehir arzu ederek yola çıktık. Bu bağlamda belediyelerin meclisleri karar meclisidir, ama karar vermeden önce bilgileri sağlıklı şekilde sahadan toplanması kent meclisinin görevidir. Çünkü Kent meclisinde her yaştan, her meslek grubundan, her düşünceden ve farklı cinsiyetlerden insanlarımızın, odalarımızın temsilcileri var. Bu çalışma gruplarının aldığı kararları bizde belediye olarak, bize tuttuğu ışığı kendi meclisimizde değerlendirerek, hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyoruz. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz hafta aldık. 884 belediye içinde Sosyal mansiyon ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık. Bu projeyi Kent Konseyimizin Gençlik kollarının yaptı. Projenin ödüle layık görülmesi Kent Konseyinin gerçekten ne kadar güzel bir uygulama olduğunun göstergesi. Fakat biz istiyoruz ki Türkiye de yapılan tüm etkinliklerden haberimiz olsun. Farklı şehirlerin fikirlerini kendi şehirlerinde uygulanması buna da kent konseyinin istişare edileceği bir birlik. Tüm illerde bulunan kent konseylerine teşekkür ediyorum. Tek bir haz var. O da şehrine kentine faydalı olabilmek. Türkiye’mizin muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilmesi için öncelikle hızlı bir şekilde denemiş şeyleri, kendi şehrinde uygulaması bunu da kent konseyinin kendi içinde uyumlar ile çıkan sosyolojik eksikliklerin, ekonomik olarak en aza indirilmesi istişare edileceği birlikle olur. Tüm illerdeki kent konseyi üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Burada tek bir haz var, memnuniyet var. O da kendi şehrine, ülkene faydalı olmak, hizmet etmek. Karşılığında bir beklentisi olmadan yapıyorlar bu işleri. Bu dostlukların ilelebet devam edecek birliklere dönüyor. Şehrimize, Karesi’mize geldiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Binici: “Karesi Kent konseyi doğru işler yapıyor”

Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanı Necati Binici’de Karesi Belediye başkanı Yücel Yılmaz’a konseyin rozetini takarak, teşekkür etti. Binici, “ Bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu gün Balıkesir’de ki ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Protokol ziyaretleri yaptık. İlk yönetim kurulu toplantımızda 2018 yılında birliğin vizyonu ne olacak. Kent konseyini şehirlerde durumu ne olacak konusu gündeme geldi. Çünkü kentin vizyonları ile kent konseyini vizyonları örtüşmezse sonuç pek başarılı olmuyor. Birlik olarak Kent Konseyleri arasındaki iletişim ve bilgi ağının sağlanması için çalışıyoruz. Sayıları 60’a yakın il ve ilçe bize üye. Üye sayımızda 100’e yaklaştı. Türkiye’de tüm kent konseylerinin toplanacağı 12-15 Ekim tarihlerinde yapılacak Adana toplantısını değerlendirdik. Kent konseyleri bu toplantılarda iyi örnekleri kendilerine alarak, kendi beldesinde, kendi kentinde, kendi şehrinde aynı uygulamayı yapmak istiyor. Kent konseyleri aldığı mesafeyi daha da hızlandırıyor. Kent konseyleri, kent yönetimlerine ve kente önerilerde bulunuyor. Bu çerçeve toplanan kent konseyleri şehirlerin sorunları belirliyor. Sorunları çözmek adına çözüm önerilerini sunuyor. O sorunları birinci elden gördüğümüz için onların iletebilmek için kent konseylerinin çalışma guruplarının en büyük görevi oluyor. Belediyelerimiz her yıl planlar yapar. Kent konseyleri bu planlara dahil olmaya başladı. Kent konseyleri olarak uluslararası olarak Nevşehir’de ilk toplantısını yapacağız. Karesi Kent konseyine yeni diyemeyiz. Karesi Kent konseyi doğru işler yapıyor. Mürsel Bey, başkanından aldığı güç ile doğru işler yapıyor. Biz belediyeler ile ne takışırız, nede kol kola gireriz. Eğer doğru bir şey varsa alkışlarız. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Yanlışı varsa söyleriz, üslubu doğru kullanarak. Her dediğine evet diyecek bir kuruluş değiliz. Karesi Kent konseyi kısa bir süre önce kurulmasına rağmen çok başarılı işler yapılıyor. Birçok kent konseyimiz iden daha iyi işler yapıyor. Bütün bu çalışmalara destek veren bir belediye başkanınız var. Kent konseyi meclisi ve başkanı da çok iyi çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

“Toplantıya 16 Kent konseyi katıldı”

Balıkesir, Karesi’de yapılan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Karesi Buluşmasına Gaziantep, Esişehir, Kahramanmaraş, Yalova, Çanakkale, Adana, Şanlıurfa, Gebze, Altıeylül, Susurluk, Bandırma, Burhaniye, Manyas Kent konseyi Başkanları ile Karesi Kent konseyi üyesi komisyon başkanları katıldı. Çeşitli illerden gelen kent konseyi başkanları Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a şehirlerinden çeşitli hediyeler taktimi yaptı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da Dönem Başkanı Necati Binici’ye Kurtdere Güreşlerinde Baş Pehlivan Orhan Okulu’nun daimi sahibi olduğu Altın Kemer’in küçük yapımını hediye etti. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Karesi toplantıları Pazar günü sona erecek.