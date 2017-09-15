Türkiye Kent Konseyleri Birliği Büyükşehir’de

Başkan Uğur, birliğin faaliyetleri hakkında bilgi alırken, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Uğur, birliğin faaliyetleri hakkında bilgi alırken, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Birliğin Yürütme Kurulu Dönem Başkanı Necati Binici, üç gün süreyle Balıkesir’de olacaklarını söyledi. Balıkesir’de çalışma toplantıları yapacaklarını belirten Binici, “Kent Konseyleri’ni Balıkesir’de de aktif bir şekilde çalışıyor. Birlik olarak Kent Konseyleri arasındaki iletişim ve bilgi ağının sağlanması için çalışıyoruz. Sayıları 60’a yakın il ve ilçe bize üye. Üye sayımızda 100’e yaklaştı. İnşallah bu birlik içerisinde Kent Konseylerinin kent yönetimlerinde daha aktif olmalarını ve birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Adana’da önümüzdeki süreçte yaptığımız toplantıda Türkiye’deki tüm Kent Konseylerinin bir araya getireceğiz. Başlığımızda çok güzel; ‘Kentin vizyonu ve kent konseyi’. Kent konseyleri kentlere neler katabiliyorlar onları konuşacağız” diye konuştu.

Başkan Uğur: “Kent konseyleri kent kültürünün tanıtılmasında önemli”

Kent Konseylerinin Balıkesir’de bir araya gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kent Konseylerinin kent kültürünün tanıtılmasında önemli bir yapı olduğunu belirtti. Bu tür birlikteliklerin kültürleri birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Başkan Uğur, Büyükşehir belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde il genelinde 6 bin kişi çalıştığını söyleyen Uğur, “Bizim coğrafyamız çok geniş. Alanımız çok geniş. Bir taraf Cunda, diğer taraf Avşa Adası, 5 saatte zor gidersin. İlçelerimizde büyük ilçeler. Bandırma birçok ilden büyük. Ayvalık kış nüfusu 68 bin ama yaz nüfusu 600 bin. Bayram tatilinde 600 bin kişi vardı Ayvalık’ta. 1 milyon 200 bin nüfusumuz yazın 4 milyona çıkıyor” dedi.

Ziyarette Birliğin Yürütme Kurulu Dönem Başkanı Necati Binici (Gaziantep) ile kurul üyeleri; Nuray Akçasoy (Eskişehir), Mürsel Sabancı (Karesi), Zeynep Arıkan (Kahramanmaraş), Saim Yavuz (Çanakkale), Hasan Soygüzel (Yalova), Ekrem Aslan (Adana) yeraldı.