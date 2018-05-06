Türkiye U-19 şampiyonasında Eskişehir Sağlıkspor şampiyon oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hüsnü Uğural Stadyumu’nda gerçekleşen final maçında Kütahyaspor U-19 takımını 3-2 mağlup eden Eskişehir Sağlıkspor 2. tura yükseldi.

Eskişehir Sağlık, Kütahyaspor, Salihi Belediyes, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Yalova Altınova ve Çanakkale Dardenel U-19 takımlarından oluşan Türkiye U-19 Birinci Kademe Ayvalık Grup maçları 3 gün sürdü.

Gruplarında 1. olan Eskişehir Sağlıkspor ile Kütahyaspor takımları şampiyonluk için final maçını pazar günü oynadı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Eskişehir temsilcisi Kütahyaspor’u 3-2 yenerek grubun şampiyonu oldu.

Şampiyonluk yolunda grubunda Yalova Altınovaspor’u 2-1 yenen, Manisa Yunus Emre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Eskişehir Sağlıkspor, yağış altında Kütahyaspor’u 3-2 mağlup ederek, Türkiye Şampiyonası’nda 2. tura çıkmayı başardı.

Karşılaşma sonrasında grup şampiyonluğunu göğüsleyen Eskişehir Sağlıkspor U-19 sporcularının sevinci ise görülmeye değerdi.