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06 Mayıs 2018 17:35

Türkiye U-19 şampiyonasında Eskişehir Sağlıkspor şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 Futbol Sezonu U-19 liginde şampiyon Eskişehir Sağlıkspor oldu.

Türkiye U-19 şampiyonasında Eskişehir Sağlıkspor şampiyon oldu

06 Mayıs 2018 17:35


Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Hüsnü Uğural Stadyumu’nda gerçekleşen final maçında Kütahyaspor U-19 takımını 3-2 mağlup eden Eskişehir Sağlıkspor 2. tura yükseldi.


Eskişehir Sağlık, Kütahyaspor, Salihi Belediyes, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Yalova Altınova ve Çanakkale Dardenel U-19 takımlarından oluşan Türkiye U-19 Birinci Kademe Ayvalık Grup maçları 3 gün sürdü.


Gruplarında 1. olan Eskişehir Sağlıkspor ile Kütahyaspor takımları şampiyonluk için final maçını pazar günü oynadı.


Çekişmeli geçen karşılaşmada Eskişehir temsilcisi Kütahyaspor’u 3-2 yenerek grubun şampiyonu oldu.


Şampiyonluk yolunda grubunda Yalova Altınovaspor’u 2-1 yenen, Manisa Yunus Emre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Eskişehir Sağlıkspor, yağış altında Kütahyaspor’u 3-2 mağlup ederek, Türkiye Şampiyonası’nda 2. tura çıkmayı başardı.


Karşılaşma sonrasında grup şampiyonluğunu göğüsleyen Eskişehir Sağlıkspor U-19 sporcularının sevinci ise görülmeye değerdi.




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