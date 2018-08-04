Türkiye’de bir ilk; ‘Patifest’ başladı

Can dostlara yardım amacıyla konserler, gösteriler, söyleşiler ve kermes etkinliklerinin yer aldığı Sokak Hayvanları Festivali’nden elde edilecek gelirle Ayvalık Belediyesi Köpek Barınağına ameliyathane yapılması hedefleniyor.

Seramik mama kapları yapan Süleyman Tatlı adlı bir vatandaşın fikri, Ayvalık Belediyesi İlçe Turizm Danışma Bürosu ve gönüllülerin desteğiyle yurt genelinde ilk kez düzenlenen ‘Patifest’ adlı etkinliğin ilk gecesinde ekranların ünlü yüzü Armağan Çağlayan ile Model Grubu’nun solisti Fatma Turgut sahne aldı.

Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajlarıyla ünlü Sarımsaklı’da belediyeye ait Kapalı Pazar Yeri’nde organize edilen gecede; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi üyesi engelli özel çocukların yaptıkları ahşap el işi ürünlerinden oluşan eserleri festival alanına kurdukları stantta satarak ele edilen tüm geliri, sokak hayvanlarına bağışlamayı amaçladıkları öğrenildi.

Festival alanında; Yazar Vildan Güzel, kurulan stantta kitaplarını imzalayarak, satılan kitapların gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlarken, bir ahşap el sanatları firması da kurdukları stantta satışa sundukları tüm geliri sokak hayvanlarına teslim etti. Bu stantta ‘Papyon’ isimli bir köpeğin küçük ahşap eserleri tüm sevimliliğiyle satmaya çalışması ise dikkat çekti.

İlkay Örnekle Zumba etkinliği ile başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, sanatçıların tamamen gönüllü olarak katıldıkları ve hayvan severler tarafından organize edilen Patifest kapsamında elde edecekleri gelirin tamamını Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Barınağı’nda kurulacak ameliyathane için kullanılacağını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Sahnedeyken, Özel Ayvalık Temel Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri ‘Mamamatik’ sistemi ile sokak hayvanlarına mama dağıtım kurması nedeniyle plaket veren Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan’ın ardından sahneye çıkan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan izleyicilerle sahneden sohbet ederek, esprileriyle kırdı geçirdi.

Ayvalık’ta 5 yıl önce satın aldığı evle artık Ayvalıklı olduğunu belirten Çağlayan, hayvan severleri Pet Shoplar’dan hayvan satın almak yerine, sokak hayvanlarını sahiplenmeye davet etti.

Ayvalık’ın; kedisi, delisi ve ölüsünün meşhur olduğunu savunan Armağan Çağlayan bunun sebebinin de; Ayvalıklıların sokak hayvanlarını çok sevdiğini ve özellikle de kedi ile köpeklere sahip çıktığını söyledi.

Ayvalık’ın delisinin meşhur olmasını ise; yüzyıllar önce akıl hastaları için dünyada ilk rehabilitasyon merkezinin rahip ve papazlar tarafından bugün ‘Tımarhane Adası’ olarak bilinen yarım adada kurulmuş olmasına bağlayan Çağlayan, Ayvalık’ın tertemiz havasının özellikle akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmesi nedeniyle ilçeye yoğun olarak yaşlı insanların gelip yerleşmesi nedeniyle de yaşlı nüfusun içerisinde ölümün sık olması nedeniyle de Ayvalık’ın ölüsünün de meşhur olduğunu savundu.

Çağlayan, Ayvalık Belediyesi ile hayvanseverlerin böylesi anlamlı bir festivali düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Armağan Çağlayan’ın ardından sahneye çıkan Model Grubu’nun solisti Fatma Turgut ise en güzel şarkılarını Ayvalıklılarla birlikte seslendirdi. Gönüllü olarak organizasyona katılan Turgut, geceni ilerleye saatlerine kadar sahnede kalarak özellikle gençleri coşturmasını bildi.

5 Ağustos’a kadar sürecek festivalde; Bulutsuzluk Özlemi Grubunun solisti Nejat Yavaşoğulları ve Gece Yolcuları grubu da konser verecek. Aysun ve Dilara Leman ve Ceyhun’dan oluşan Renk grubu müzik dinletileri yapacak. Duvar ressamı Aybar, ilçede belirlenen noktalardaki duvarları birbirinden başarılı hayvan figürleri ile süsleyecek.

Festival programı kapsamında; Ankara Kedi Hastanesi kurucusu ve Kedici Dergisi yayın yönetmeni Dr. Tarkan Özçetin, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’ni (WARF) Okan Oflaz söyleşi konuğu olurken Uludağ Üniversitesi dekan yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, çocuklar içi hazırladığı hayvan oyununu sunacak. Yetenek Siziniz yarışmasının Türkiye Şampiyonu Kutay ve Tarçın gösteri yapacak. Yaptığı protezlerle can dostların yaşamını kurtaran Hayat tamircisi, yönetmen ve hayvan hakları savunucusu Tolga Öztorun Ayvalık’ta yaşayanlarla buluşacak. Koç Köpekler başarılı çocuklar’ ekibi verecekleri hızlandırılmış eğitimle çocukların korkusunu yenecek, empati yaparak, ön yargısız bakış ile iletişim becerisi ve özgüven artışı sağlayacak.

Bu kez Ayvalık Kedileriyle birlikte piyano çalacak

Festivalde; evindeki 17 kedisiyle birlikte piyano çalmasıyla tanınan Sarper Duman, bu kez Ayvalık kedileriyle birlikte piyano çalacak. İlkay Örnek, katılımcılarla birlikte Zumba dansı yapacak. Sanatçı Ata Demirer’in sosyal medyadan destek verdiğini açıkladığı etkinlikte ayrıca, Ayvalık Belediyesi’nin örnek projelerinden Zeytin Çekirdekleri Koro ve Orkestrasının konser vermesi de planlanıyor.