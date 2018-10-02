Türkiye'deki engelliler 26. Kez Ayvalık Uluslar arası Engelliler Festivali'nde buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslar arası Ayvalık Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali kortej ve serenomisi gerçekleştirildi.

29 Eylül'den bu yana Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkiindeki turistik otellerde ağırlanan engellileri, düzenlenen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli eğlencelerle moral buldukları öğrenildi.

Ege Ağız-Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği üyeleri dernek başkanı Dr. Ertuğrul Sabah'ın öncülüğünde, ‘Engelli Çocuklarlar Elele' Projesi kapsamında, gönüllü olarak etkinliklere katılan engellilere yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Engelliler Festivali'nin en renkli görüntülerinin olduğu ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki kortej ve serenomisinde; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gültekin Sertar Tolay, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Daire Başkanlığı yetkilileri, yurt genelindeki 81 ilden gelen yaklaşık bin civarındaki engellilerle bağlı bulundukları dernekler ve engelli aileleri hazır bulundu.

Ayvalık Bando Takımı eşliğinde; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesinin ardından konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi; engellilerin sorunlarının evrensel bir olgu olduğunu vurgulayarak, “Engellilerin sorunları tüm toplumun sorumluluğundaki sorunlardır. Çünkü biz engelliler, bu toplumun bir parçası olarak bireyler doğarken; eğitim hakkı, öğretim hakkı, üretime katılma haklarına sahip olduklarını çok iyi biliyoruz. Bir toplumda 12 milyona yakın engelli varsa, bu kitleyi üretime katmazsanız ülkenin kalkınması mümkün değildir. Bir düşünür aynen şunları söylemiştir; ‘Uzaklık mesafesi, Ne Çin'dedir, ne de Hindistan'dadır. Uzaklık mesafesi, beyinler arası mesafedir'. Son günlerde beyinler arası mesafeler çözülmüş, bütünleşmiş, Engelliler de, ülkenin refah seviyesi yükseldikçe, engelliler de bundan payını almışlardır. Biz Ayvalık'ta 26 yıldan bu yana yaptığımız etkinliklerde gündeme getirdiğimiz konuları siyasilere taşır ve bu konularla, sorunların çözümlenmesine katkı sağlamaya çalışmaktayız. Çok değerli Cumhurbaşkanımızın, ‘Engelli kardeşim sadaka kültürü değil, halk eksenidir.' Şeklindeki sözleri bizim için çok değerli ve gönlümüzü okşamıştır. Cumhurbaşkanımız bu sözleriyle; engellilerin üretime katılma hakkı, eğitim hakkı ile yasal çerçevelerde engellilere verilen hakların olduğuna işaret etmiştir. 2005 yılında engelliler için devri niteliğinde olan Engelliler Yasası hayata girmiştir. O güne kadar engellilerimizde olmayan haklar bu yasa ile bizlere kazandırılmış ve Türkiye'deki engelliler Avrupa'daki engellilere verilen haklara sahip olmuşlardır” dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise; 26 yıldan bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki engellileri Ayvalık'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık; 26 yıldan bu yana bu şenlikleri büyük bir heyecanla gerçekleştiriyor ve yapıyor. Her yıl bu şenliklere Ayvalık halkının yanı sıra, turizmcilerimiz de tam destek vermektedir. Benim belediye başkanlığımdan önce de ben bu şenliklere katılırdım. Ama 4 buçuk yıldan bu yana görev yaptığım süreçte bu şenliklerin ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anladım. Bu şenliklere katılan engelliler bir yıl boyunca bu şenliklerin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Ayvalık'a da bu şenliklere katılmak için geldiklerinde gönüllerince eğleniyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Bu şenliklerde hükümetten ve devletten isteklerini ifade ederek, seslerini Ayvalık'tan duyuruyorlar. Bu durum bizi çok mutlu ediyor.” diye konuşarak, 26 yıldan bu yana bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvalık'ta büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilen ulaşım konusunda engellilerin halk otobüslerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi bünyesindeki minibüslerden de yararlanmasını isteyen Başkan Gençer, sözlerini geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin büyük kabusu haline gelen Tropical Kasırga'nın Ayvalık'a engellilerin gelmesiyle, Türkiye'yi teğet geçtiğine inandığını sözlerine ekledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, engellilerin Ayvalık'a gelmesiyle, bu güzel beldede çiçeklerin açıldığını savunarak, “Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olan Ayvalık'ımız, engellilerle birlikte çok daha güzel bir hale geldi. Bu güzelliği yaşanmasını sağlayan bu güne kadar bu şenliklerin yapılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki; sizin bizlerden hiçbir farkınız yok. Siz engelliler bizlerden zaten bir ayrıcalık istemiyorsunuz. Bunun da bilincindeyiz. Biz devletin tüm mekanizmaları olarak engelli kardeşlerimizi bizimle aynı koşullarda yaşama olanaklarına kavuşturabilmek için uğraşıyoruz. Engellilerin özel bir ayrıcalık istemediklerinin farkındayız. Siz engellilerin engellerinden dolayı aynı yaşam standartlarına kavuşturabilmek bizim görevimiz. Bu yolda ilerliyoruz. Devlet, sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte inşallah güzel Türkiye'mizde engellilerimizle eşit koşullarda, birbirimizi üzmeden, herkesin gönlünce yaşadığı bir ülke haline gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören; Ayvalık Bandosu'nun eşliğinde, festivale Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelen engelli grupların resmi geçişi ile sona erdi.

Ayvalıklı vatandaşlar engellilerin resmi geçişi sırasında alkışlarıyla engellilerin gönüllerini almasını bildi.