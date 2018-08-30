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30 Ağustos 2018 10:04

Türkiye’nin en büyük rock festivali başladı

5 gün, 3 büyük sahne ve aralarında Sepultura, The Godfathers, Pacifico, Della Miles gibi yabancı isimlerle birlikte 90 sanatçı ve grubun yer aldığı Türkiye’nin en büyük rock festivali olarak anılan Zeytinli Rock Festivali Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

Türkiye’nin en büyük rock festivali başladı

30 Ağustos 2018 10:04


2 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk gününde aralarında Teoman, Selda Bağcan, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin, Niyazi Koyuncu, Della Miles, Sena Şener, Yeni Türkü, Hey Douglas gibi sevilen isimlerin de yer aldığı 18 müzisyen performans sergiledi.


Oldukça yoğun ilgiyle başlayan ilk günde sanatçılar Zeytinli’nin uluslararası standartlarda bir festival olduğunu söyleyerek bu festivalin Türk Rock müziği için bir buluşma noktası olduğunu söylediler.


Festivalin heyecanla beklenen ikinci gününde aralarında Duman, Ceza, Cem Adrian, Can Bonomo, Ezhel, The Godfathers, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu gibi sanatçılar sahne alacak. Edremit Belediyesi’nin de desteklediği, Milyon organizasyonun gerçekleştirdiği organizasyonun ilk gününe 30 bini aşkın kişi katılım gösterdi.




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