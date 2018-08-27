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27 Ağustos 2018 16:41

Türkiye’nin en büyük Rock Festivali Edremit’te başlıyor

Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl da yine Umut Kuzey’in önderliğinde %100 müzik ve eğlence sloganıyla 29 Ağustos-2 Eylül 2018 tarihleri arasında Balıkesir’in Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Dalyan Sahili’nde gerçekleşecek.

Türkiye’nin en büyük Rock Festivali Edremit’te başlıyor

27 Ağustos 2018 16:41

Edremit Belediyesi’in den sporson olduğu festivale 5 günden 250 bin kişinin katılımı bekleniyor.


Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor


Şebnem Ferah, sahnedeki muhteşem performansı ile gençlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan, Selda Bağcan ve Boom Pam, son albümü Maya ile kariyerini sağlamlaştıran, Mabel Matiz, rock müziğin mihenk taşı gruplarından ve 50. yıllarını kutlayan Moğollar, sahne performansı dillere destan Teoman, bu yıl ilk kez Zeytinli’de sahne alacak saykodelik müziğin başarılı temsilcisi Gaye Su Akyol, Sertab Erener, Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan alternatif rock grubu Oceans Of Noıse, popüler rock müziğin son yıllarına damgasını vuran Manga ve Athena ve daha nicelerini ağırlayacak Zeytinli Rock Festivali yine bu yılın en önemli müzik olayına imza atmaya hazırlanıyor.


Bu yıl Zeytinli’nin heyecan verici yepyeni bir sahnesi var. Birbirinden değerli isimlerin, festivale özel projeleriyle, akustik olarak şarkılarını seslendireceği ’Akustik’ sahnenin Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Mehmet Güreli, Murat Yılmazyıldırım, Hüsnü Arkan, Kalben, Fatma Turgut, Pilli Bebek gibi önemli konukları olacak.


Zeytinli Festivali’nin kapanışını bu yıl Brezilyalı trash metal efsanesi Sepultura yapacak. Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, uzun bir aradan sonra müzikseverlerle hasret giderecek.


5 gün boyunca 90’dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alacağı öğrenildi.




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