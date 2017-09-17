Türkiye’nin ilk kaktüs festivali

Edremit’in Güre Mahallesi Fener mevkiinde düzenlenen Neşeli Kaktüs ve Sukulent Festivaline Ziraat Mühendisi Banu Ulusoy kendi serasında ev sahipliği yaptı. Çok sayıda katılımcı yüzlerce çeşit kaktüs ve sukulent cinsi bitkiler ile Terraium (Saksı Bahçe) çalışma atölyesine katılarak keyifli zaman geçirdi. Kaktüs festivali hakkında bilgi veren Ziraat Mühendesi ve sera işletmecisi Banu Ulusoy, “Bugün burada Neşeli Kaktüs ve Sukulent Festivali yapıyoruz. Bu festival bir ilk ve Türkiye’de de bir ilk. Bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi buraya gelenler sukulenleri, çamları, el yapımı malzemeleri kullanabiliyor. Bunlar ile hayallerindeki bahçeyi oluşturabiliyorlar. Bu hobiye herkes ulaşabilir. Bitki seçimine bağlı. Bazı bitkiler pahalı bir bitkidir. Ufak bitkiler ile düşük maliyette bahçeler oluşturabilirler. Bu saksı bahçeler hiç ölmüyor. Bakımı çok kolay. Sadece az bir miktar su ile yaşayabiliyorlar. O yüzden çiçek bakamayanlar için ideal bitkiler” dedi.