Türkiye’nin İlk Sirki Avrasya Ayvalık’ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile tüm Türkiye’de gösterilerini sürdüren Avrasya Sirki, Ayvalık’ta kuruluyor.

Türkiye’nin ilk sirki olan Avrasya, “Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamındaki” seyirlik sanatların yanı sıra, akrobasi ve yüksek hava gösterileri ile özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Türkiye’nin ilk sirki, 24-25 Aralık Cumartesi ve Pazar günü saat 13.00’te, 14.30’da, 16.00’da, 17.30’da ve 19.00’da hem çocuklar hem de büyükler için çok eğlenceli gösterilere ev sahipliği yapacak.

Avrasya Sirki bünyesinde gösterilerini sürdüren geleneksel Türk ip canbazlığı sanatının yaşayan efsanevi ismi Özdemir Turan 51 yıllık sanat yaşamı süresince kendisine yön veren ustalarının gösterilerinden seçkiler sunarak onların hünerlerini ip üstünde canlı bir performans olarak seyircileri ile paylaşıyor.

Projenin sanat yönetmeni ve topluluğun kurucusu Servet Yalçın, “Eski Anadolu uygarlıklarından ve halk şenliklerinden geleneksel gösteri sanatlarımıza aktarılan çok önemli seyirlik unsurlar vardır. Bu seyirlik sanatlarımız, canbazhanelerin köy köy, kasaba kasaba tüm Anadolu’yu gezerek yaptıkları gösterileriyle 1970’li yıllara kadar yaşamış ve ilerleyen zamanlarda eğlence anlayışının kökten değişmesi ile tarihe karışmıştır. Kaybolan bu sanatlar üzerine toplanan belge, bilgi, minyatür, gravür ve eski fotoğraflardan yola çıkılarak oluşturulan “Avrasya Sirki - Seyirlik Sanatları Gösterisi” modern toplumda geçmişle geleceği birbirine sanatla bağlayan kültürel bir köprü görevi görmektedir” dedi.

Sirk Sanatları Anadolu’nun Öz Kültür Mirasıdır

Tiyatro Sanatçısı Servet Yalçın yaptığı açıklamada; “Bize, bin yıllara varan bir kültür birikiminden miras kalan geleneksel gösteri sanatçıları ve ip canbazları, tamamen gerçek kahramanlardan oluşan bir eğlence kültürünün baş aktörleriydi. Onlar aslında yaşamımızın gizli kahramanları, isimsiz emekçileriydiler. Canıyla oynayarak cesaretin, özgüvenin, azmin ve sabrın sembolü olan bu gerçek kahramanlar, 15. Yüzyıldan itibaren Avrupa’nın birçok kentinde yaptıkları gösterilerle, bugünkü dünya sirklerinin oluşmasına da çok büyük katkılar sağlamışlardır. Modern sirklerde uygulanan birçok gösterinin kökeni antik Anadolu uygarlıklarıdır” ifadelerini kullandı.