Türkiye'nin ilk Zeytin Kümesi Edremit'te kuruldu

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi, Edremit Meslek Yüksekokulu, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Ticaret Borsası ile başlatılan “Edremit Zeytin Kümesi” adına yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Edremit zeytin ve zeytinyağının yurtdışına açılması ve gerektiği tanınırlığa ulaşmasını hedefleyen “Edremit Zeytin Kümesi” bilgilendirme toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, “Edremit'te KOBİ'lerin tek başlarına yabancı pazarlara girmeleri ve bu pazarlarda tutunabilmeleri çok zordur. Bu nedenle biz de Edremit Ticaret Odası olarak firmalarımızın uluslararası pazarlara küme yapısı ile açılım yapmaları için destek oluyoruz. Bu proje ile de Edremit'te zeytin-zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın dış ticarete yönelik altyapı çalışmalarının hazırlanmasını, yurt dışı pazarlara açılmalarını, yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü arttırmalarını ve ihracat odaklı büyümelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Semerci, Odamız sekreteryalığında yürütülecek bu projede yapılacak ihtiyaç analizi çalışmasından sonra firmalara katma değer oluşturacak, rekabet güçlerini arttıracak eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini belirterek, yurt dışında; ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri ve tesis ziyaretleri yapılacağını kaydetti.

Edremit Belediyesi, Edremit Meslek Yüksekokulu, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Ticaret Borsası ortaklığında hazırlıkları devam eden kümelenme çalışmaları, 20 Eylül 2018'de Belediye Meclis Salonu'nda yapılan “Edremit Zeytin Kümesi Bilgilendirme Toplantısı”nda zeytin - zeytinyağı firma sahiplerine tanıtıldı. Bir yıla yakın küme adına yapılan çalışmalar, küme oluşumu, proje ekibi tarafından ziyaret edilen ve 2010'dan bu yana başarıları olan İnegöl Mobilya Sanayicileri Kümesi faaliyetleri, kümenin firmalara sağlayacağı faydalar ve Ticaret Bakanlığı UR - GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Destekleri konusunda verilen bilgiler dahilinde kümenin en önemli paydaşları olan firma sahipleri üyeliğe davet edildi.

Kaymakam Ali Sırmalı ve Başkanı Kamil Saka'nın destekleri ile firma sahipleri tarafından Edremit Ticaret Odası bünyesinde kurulacak olan kümeye katılma konusunda taahhüt sözü verildi. 16'ya ulaşan küme önderi firmaların 21 firmaya kadar çıkması bekleniyor. Ardından T.C Ticaret Bakanlığı'ndan ihtiyaç analizi ile eğitim, danışmanlık konusunda destekler alınarak 3 yıllık ihracat geliştirme süreci başlayacak.

Zeytin ve zeytinyağının Edremit için çok önemli olduğunu ve ilçenin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini kaydeden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Zeytin bizler için bereket, bolluk demek, ekmek kapısı demek. Yöre insanımızın en önemli geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağımızı uluslararası tanınırlığa ulaştırmak adına küme kurulma girişimine başladık. Edremit bir zeytin kenti. Edremitliler olarak zeytin ağacının dibinde doğar, içinde büyürüz. Yöre insanın hayatının merkezinde zeytin vardır. Yılardır zeytininden yağından, günümüzde zeytin çayına kadar bütün nimetlerinden yaralandığımız bizlere geçim kaynağı olan barışın simgesi zeytin ve zeytinyağımızı daha iyi tanıtabilmek amacıyla yaptığımız bu girişim sayesinde Edremit Zeytin ve Zeytinyağı uluslararası düzeyde tanınacaktır” dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bizler Edremit Kaymakamlığı olarak zeytin ile alakalı yapılacak tüm çalışmaların destekçisiyiz. Yine söylüyorum Zeytin çok önemli bir varlığımız olup Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı alanında birlikteliğin olması markalaşma yolunda çok önemli bir adımdır. Kaymakamlık olarak Edremit'te zeytin kümelenmesi kurulmasını destekliyoruz. Bu kümelenme markalaşma yolunda ve dış ticaret yolunda atılmış en büyük adımdır. Bu projede emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Kümelenmede yer alan firmalara tek tek teşekkür ediyorum. Zeytin kümelenmesinin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda yapılan görüşme ve değerlendirmede Edremit Zeytin Kümesi sayesinde bölge ticaret ve ihracat potansiyelini güçlendirip özellikle küçük işletmeleri büyümesine sağlayıp rekabet gücünü artıracağı ifade edildi.