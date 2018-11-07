Turmepa-Deniz Temiz Derneği'nden Ayvalıklı öğrencilere anlamlı ders

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Özel Ayvalık Lisesi'nin öncülüğünde, Turmepa-Deniz Temiz Derneği ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile denizlerin kirliliği ve geri dönüşüm hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Özel Ayvalık Lisesi'nde gerçekleşen eğitim etkinliğinde, Turmepa İzmir Proje Koordinatörü Saygın Yörük öğrencilere yönelik bir konferans verdi.

Geçtiğimiz yıl çevre ve sokak hayvanları için yaptığı çalışmalarla ödül alan okulun biyoloji öğretmeni Nuray Kotan'ın da hazır bulunduğu sınıfta verilen konferansta konuşan Saygın Yörük; “Öğrencilerimizin ve hocalarımızın iş birliği çağrısı çok değerli. Bizde Turmepa olarak okullarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü deniz varsa hayat var” dedi.

Ayvalık Özel Lisesi Biyoloji Öğretmeni Nuray Kotan ise, “Ayvalık demek, deniz demek, bizde denizlerimizi korumak için okulumuz olarak çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlı, neler yapabilirizi sürekli tartışıyoruz, Saygın Yörük hocamız bugün öğrencilerimize önemli bilgiler verdi. bizde bu doğrultu da farkındalık eğitmlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilerin, büyüklerine mavi kıyılara sahip çıkın çağrısı yapması ise güne adeta damgasını vurdu.