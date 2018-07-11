Tuvaletler kapanınca vatandaş mağdur oldu

Eski Garaj’da bulunan esnaflarla, Ayvalık Belediyesi tarafından otopark olarak işletilen alanda araçlarını park eden yerli ve yabancı turistlerin de en doğal ihtyaçlarını göremediğini savunan vatandaşlar, tuvaletlerin yanındaki Mescit’de de ibadetini yapmak isteyen insanların, WC’nin çeşmelerinde abdest aldıklarını ama bir hafta kesilen ve ardından da kapısına kilit vurulan tuvaletler nedeniyle artık bununda mümkün olmadığını ifade ettiler.

Konuyla ilgili Ayvalık Belediyesi’ne durumu her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Eski Garaj esnafı da; “Burada bulunan dolmuşçular, taksiciler, sabit esnaflar, otoparka araçlarını park eden yerli ve yabancı turistler ve vatandaşlar en doğal ihtiyaçlarını gideremiyor. Suların kesilmesi nedeniyle zaten tuvaletlerin hali tam anlamıyla faciaya dönmüştü. Bunun üzerine de belediye yetkilileri tuvaletin kapısına kilit vurdu. Mescit de namaz kılmak isteyenler de artık Mescidi kullanamaz hale geldi. Lütfen yetkililer sesimizi duysun.” diye konuştular.