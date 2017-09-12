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12 Eylül 2017 13:41

Uçakla gitti, otobüste yakalandı

Balıkesir’de polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uçakla gitti, otobüste yakalandı

12 Eylül 2017 13:41

Bir şüphelinin İstanbul’a uçakla gidişini ve Edremit’e otobüsle dönüşünü takibe alan polis, Edremit’te düzenlediği operasyonla 10 kiloya yakın sentetik uyuşturucu ve 683 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 11-12 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 11 Eylül 2017 tarihinde planlı dosya kapsamında bir kişinin uçak ile Edremit’ten İstanbul’a gittiği tespit edildi. Yapılan istihbarat çalışması sonucu kişinin İstanbul’dan Edremit’e otobüsle uyuşturucu madde getireceği öğrenildi.


Araştırmalarını bu yönde geliştiren ekipler, Susurluk’ta otobüs içine personel görevlendirerek, şüpheliyi takibe aldı. Şahıs, Edremit Otogarı’nda gözaltına alındı. Yapılan valiz aramasında ise 9 kilo 400 gram bonzai maddesi ve 683 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili bir kişi daha yakalandı. F.Y. ile C.V. gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




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