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02 Eylül 2018 21:30

Uçaktan paraşüt ile atlayarak sahneye indi

Müzisyen Hayko Cepkin Zeytinli Rock Festivalinde binlerce metre yükseklikten uçaktan paraşüt ile atlayarak sahneye iniş yaparak konser verdi.

Uçaktan paraşüt ile atlayarak sahneye indi

02 Eylül 2018 21:30


Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği ’festivale paraşütle inme’ hayalini bu yıl gerçekleştirdi. Edremit’te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Milyon yapım organizasyonu ile düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde konser veren sanatçı, sahne aldığı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi.


Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, “Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu’nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşti” dedi.




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