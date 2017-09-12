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12 Eylül 2017 13:20

Ücretsiz futbol oynama kararı olan sporculara kulüp yöneticilerinden anlamlı jest

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en köklü kulüplerinden ve Körfez Amatör Küme’de mücadele eden Hamdibey Kayasporlu sporcuların tamamının hiçbir ücret almadan takımda yer almak istediklerini bildirmelerinin ardından kulüp yöneticileri de bu jeste, düzenlenen bir moral yemeğiyle karşılık verdi.

Ücretsiz futbol oynama kararı olan sporculara kulüp yöneticilerinden anlamlı jest

12 Eylül 2017 13:20


Ayvalık’ın nezih mekânlarından İhsan Dede’nin Yeri’nde düzenlenen gecede; Hamdibey Kayaspor’un Kulüp Başkanı Hüsnü Erol’un yanı sıra kulübün çiçeği burnunda yöneticileri hazır bulundu.


Kulübün A takımı ile genç sporcularının yer aldığı gecede; konuşan Kulüp Başkanı Hüsnü Erol, sporcularına bu özverili davranışı nedeniyle teşekkür etti.


Ayvalık’ta gelir olarak en az bütçeye sahip olan kulübün sporcularının mahalle ruhuyla hareket ederek bu kararı almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erol, “Türkiye’de futbol camialarında ilk kez böylesi büyük bir fedakarlık örneği gösteriliyor. İnşallah bu büyük aşkla çıkacağımız maçlarda ligin tozunu attıracak ve ligi zirvede tamamlayacağız” dedi.


45 bin liralık bütçeyle dış transfer yapabilmelerine imkan bulunmadığını da aktaran Hüsnü Erol, sadece Türkiye’de değil, dünyada bile eşine az rastlanan böylesi bir fedakarlığı üstlenen tüm sporculara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.




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