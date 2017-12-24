Ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ilgi gördü

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık dallarında düzenlenen kurslarda 8 öğretmen 72 kişiye ücretsiz ders veriyor.

Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, geçtiğimiz yıl başlattığı üniversiteye hazırlık kurlarına katılan öğrencilerin yüzde 90’ının çeşitli üniversitelere yerleşmesinin kurslara olan ilgiyi artırdığı kaydedildi. Haftanın 7 günü tarihten coğrafyaya ve Türkçeye kadar değişik derslere katılan gençler, iddialı olduklarını anlatırken, kendilerine olanak sağlayan yetkililere teşekkür ettiler. Kursların Haziran ayına kadar devam edeceği açıklandı.

Kurstan çok yararlandığını anlatan Levent Aktaş, ”Öğretmenlerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte güzel bir şekilde derslerimizi işliyoruz. Gayette başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi, hedeflediğimiz üniversitelere ve bölümlere ulaşabilmek için gayret ediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi. Rüveyda Aslan da, ”Biz geçen yıl mezunları olarak Burhaniye’de gidebileceğimiz dershane yok. Halk Eğitim Merkezi bize bu imkanı sundu. Biz de, öğretmenlerimiz eşliğinde bilgilerimizi tazeliyoruz. Test çözüyoruz. Denemeler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımız gibi biz de iddialıyız. Öğretmenlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Arkadaşlarım adına Halk Eğitme ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Mehmet Ali Aksoy ise, ”Geçen sene iyi puan aldım. Ama, beni tatmin etmediği için bu sene daha iyi çalışmaya gayret ediyorum. Bu sene daha iyi puan almak istiyorum. Hedefime ulaşmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Halk Eğitime de teşekkür ediyorum. Burada çok güzel testler çözüyoruz. Öğretmenlerimiz bize çok güzel imkanlar sunuyor” dedi. Öğrencilerin gayretinden memnu olduğunu anlatan Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy da, ”Herkesin bildiği gibi dershanelerin kapanmasından sonra özellikle mezun öğrencilerin üniversiteye hazırlanabilecekleri yeterlilikte mekanlar ve ortamlar kalmadı. İşte bu noktada, Halk Eğitim Merkezleri gerçekten öğrencilere büyük imkanlar sunuyor. Öğretmenler özveriyle çalışıyorlar. Öğrenciler, gerçekten çok farklı okullardan çok farklı eğitim seviyesinden gelse de burada aynı çatı altında toplandılar. Üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Bizler öğrencilerin bu ilgisinden memnunuz. Eğitim sisteminin zafiyetinden ötürü bir takım sıkıntılar yaşamış olan gençlerimizin burada eşit şartlar altında eğitimden yararlanır olduğunu görmekten mutluyuz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Geçen sene kurslara katılan öğrencilerin yüzde 90’nından fazlasını üniversitelere yerleştirdik. Buda bizim için gurur kaynağımız oldu” dedi.