Uçurumdan yuvarlanan inek ayağa kaldırılamadı

Olay, Soğanbükü Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri uçuruma yuvarlanan inek için seferber oldu. Ancak ineğin mahsur kalmadığını gördü. Bunun üzerine ekipler ve çevre sakinleri saman ve benzeri yiyeceklerle ineği düştüğü yerden kaldırmaya çalıştı. İnek kaldırılamadı. İtfaiye erleri bunun üzerine veteriner hekimden yardım istendi. İneğin ya korkudan, yada herhangi bir yerinde kırık olabileceği ihtimali nedeniyle ayağa kalkmadığı, kesin nedenin ise hekim kontrolü sonunda öğrenilebileceği açıklandı.