UEDAŞ’ın aydınlık gelecek için kitap projesi devam ediyor

Ş. (UEDAŞ) kurumsal sosyal sorumluluk alanında dört yıldır sürdürdüğü ‘Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat’ projesi kapsamında köy okullarına kütüphane kazandırmaya devam ediyor. Projenin gerçekleşen son ayağında Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu kütüphane ile buluştu.

Güney Marmara’nın ihtiyaç sahibi köylerinde öğrencilerin ayağına kütüphane götüren UEDAŞ, kütüphaneyi kurmadan önce okulun ihtiyacı doğrultusunda tadilatını da yapıyor. “Bi Kitap, Daha Aydınlık Bi Hayat” projesiyle son olarak Balıkesir’de oluşturulan 2 bin 100 kitaplık kütüphane ile kitap okuma alışkanlığı geliştirilerek çocukların geleceğe umutla bakmaları amaçlanıyor.

11 köy okuluna kütüphane

2010 yılında özelleştirme sonucunda Limak Holding tarafından devir alınan UEDAŞ, başta eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor alanındaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiyor. 2014 yılında başlayan ’Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat’ proje kapsamında, bugüne kadar 11 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 30 binin üzerinde kitap öğrencilerle buluştu.

UEDAŞ Balıkesir İşletme Müdürü Tayfun Tutar, Balıkesir Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Ayhan Deniz ile birlikte kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Kütüphanenin hizmete açılmasıyla öğrenciler kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler kitap almak için kuyruğa girdi.

Kütüphaneye kavuşan Balıkesirli çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Fevzi Çakmak İlkokulu’nda yaklaşık 700 öğrenci öğrenim görüyor.