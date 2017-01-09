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09 Ocak 2017 19:17

Uğur: "Bandırma Belediyesi dava açarsa planları ihale edemeyiz"

Uğur:

09 Ocak 2017 19:17

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma’da yapılacak Tematik Park, yeni liman ve 1/5000 ölçekli imar planları konusunda açıklamalarda bulundu.
Bandırma’ya yapılacak olan Tematik Park projesi hakkında bilgi veren Başkan Uğur, “Bandırma’ya yapmayı planladığımı Tematik Park ile ilgili TOKİ’den yerin alınması ve tapu işlemleri tamamlandı. Yarışmaya çıkmıştık; şuanda şartnamemizi 7 bin kişi siteye girerek inceledi. Şartnameyi 1700 kişi indirdi. En az 300-400 arasında uluslararası yarışmacı proje yarışmasına katılacak. Mart ayında MIPIM’de Tematik Park Yarışması’nın birincisini dünyaya ilan edeceğiz. Biz bu Tematik Park içerisinde mühendisler ve mimarlar için uygulama olacağından mimarlık ve mühendislik enstitüsü açalım dedik. 17 Eylül Üniversitesi’nde mimarlık, mühendislik fakültesi yok. Üniversitemiz fakülte kurulması için YÖK’e müracaat etti. Yıldız Üniversitesi rektörü ile de bir görüşme yaptım. Yıldız Üniversitesi’nin mimarlık, mühendislik fakültesi eski ve tecrübeli bir fakülte. Bizim jürimizde Yıldız Üniversitesi’nden mimar ve mühendisler var. Bandırma Üniversitesi rektörü ile de görüştüler. Birlikte mimarlık, mühendislik öğrencilerimizin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamış olalım” dedi.
Bandırma Limanı, Port Of Bandırma ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında da bilgiler veren Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu projelerimiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta Büyükşehir’den bir grup Roterdam’a gidiyor. Aynı zamanda kıyı imar dolgu planlarına da başladık. Bandırma’ya limanıyla, lojistik merkeziyle ve Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ilçemize kazandıracağız. 6. Ana Jet Üssü ve Liman AVM önünde düşündüğümüz dal-çık ile ilgili de sondaj çalışmaları bitti. İnşaat projeleri en kısa zamanda gelecek. Onlarında havaların düzelmesi ile birlikte temellerini atacağız”.
Başkan Uğur, Bandırma’nın 1/5000’lik imar planının durumuyla ilgili soruya şu cevabı verdi:
“Biz bu çalışmayı yapıyoruz. Bir taraftan da Bandırma Belediyesi davalar açıyor. Bizi kilitlemeye uğraşıyor. Eğer o davalara ve itirazlara devam ederse biz 1/5000’lik planlarla ilgili ihaleye çıkamayız. Bir an önce bunları yapmak istiyoruz. Balıkesir merkezdeki Karesi ve Altıeylül’ün 5000’likleri bitti. İşin güzel tarafı ilk defa Türkiye’de imar planı şaffaf, açık ve adaletli bir şekilde yapıldı. Bu imar planları her yerde gizli kapaklı yapılır. Kimse kime ne verildi anlamaz. Bir şeffaf yaptık. Biz herkese her türlü bilgiyi verdik ve bunlar oybirliği ile geçti Büyükşehir Meclisi’nden. Nasıl 2017 yılı bütçesi oybirliği ile AK Parti, CHP ve MHP’li onaylamışsa, imar planlarımızda aynı şekilde geçti. Biz hiç kimseye göre iş yapmıyoruz. Adaletli hareket edeceğiz dedik ve öyle yapıyoruz. Kişiye göre imar yapmıyoruz. Bandırma’da bunu böyle yapacağız. Tabi yaparken Bandırma’nın bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün siyasi partilerine, belediye meclislerine her türlü bilgiyi açık, seçik, net verdik. Siyaset üssü hareket ediyorum. Bunu bütün Balıkesir’de gerçekleştireceğiz”.



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