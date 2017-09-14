Uğur Okullarından Balıkesir’e büyük yatırım

Uğur markasının yarım asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Balıkesir’de hizmet verecek kampüs ile öğrencilerle buluşacak.

Uğur Okulları, Balıkesir’deki eğitim yatırımı ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek üzere Karesi AVM’de açılış lansmanı düzenledi. Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü Kurucusu ve Müdürü Mustafa Kuvancı, Türkiye genelinde açılacak 28 yeni yatırımdan bir tanesinin Balıkesir Kampüsü olduğunu belirterek, Balıkesir’de eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

“743 öğrenci kapasiteli Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü açılıyor”

Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, Uğur Okulları Balıkesir Kampüsü Kurucusu ve Müdürü Mustafa Kuvancı, öğretmenler, veli, öğrenci ve basın mensuplarının katıldığı lansmanda Balıkesir Kampüsü Kurucusu ve Müdürü Mustafa Kuvancı, “Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Balıkesir’e ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmeti veren, 4 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 32 dersliğe, STEM laboratuvarı, spor salonu gibi imkanlara sahip olan çok güzel bir kampüs kazandırıyoruz. Velilerin Uğur’a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerle çalışacağız. Güçlü bir kadro kurduk” dedi.

Global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek, kaliteyi ön planda tutan ve yeni kuşakları iyi insan olma bilinciyle yetiştirerek akademik başarıya hazırlayan eğitim yaklaşımıyla Uğur Okulları, bir tanesi Balıkesir’de olmak üzere 28 yeni okul yatırımını hayata geçiriyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 37 kampüs, 24 anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 65 temel lise olmak üzere 133 okulu yatırımıyla eğitim sektörünün en güçlü kurumları arasında yer alan Uğur Okulları, akademik ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim anlayışını Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırmayı hedefliyor.

“Uğur Okulları öğrencilerini geleceğe hazırlıyor”

Geçtiğimiz yıl açılan 13 kampüsün ardından 28 yeni okul yatırımı daha yapan Uğur Okulları yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli eğitmen kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren erkenSTEM ve STEM eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişisel ve akademik gelişimi destekleyen rehberlik ve kariyer hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen ASDF eğitim sistemi ile öğrencilerinin uluslararası projeler hayata geçirerek sosyal ve kültürel gelişim kazanmalarına önem veren Uğur Okulları aynı zamanda sınavlara hazırlıkta lider kurum olma unvanını sürdürüyor. Öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak, bu yönde çalışma metodu oluşturan akademik kur sistemi ve Uğur Sınava Hazırlık Merkezinin desteğiyle, öğrencilerin TEOG sınavında üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazır olmalarını amaçlıyor. Bu amaç doğrultusundaki çalışmalarını yarım asırlık deneyim, birikim, vizyon ve Bahçeşehir Üniversitesinin sunduğu olanaklarla yerine getiriyor.

Ayrıca okul öncesinden 8’inci sınıfa kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerindeki kodlama, robotik, animasyon ve oyun yazılımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını da aralanıyor. Kodlama dersleri ile öğrencilerin psikomotor gelişimleri destekleniyor. Uğur Okulları öğrencileri, ortaokula gelindiğinde, ilkokulda aldıkları kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik dersleri ile tanışıyor. İlkokulda öğrenciye kazandırılan temel kodlama becerileri ile ortaokuldan itibaren öğrenciler, kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olma yolunda destekleniyor.

“Dünyanın en iyi lise ve üniversitelerine öğrenci yetiştiriliyor”

Öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrencilerini hazırlıyor. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel (ASDF) gelişimi destekleyen eğitim yaklaşımıyla öğrencilerini geleceğe hazırlarken akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan, katma değeri yüksek üretimler gerçekleştiren bireyler olmaları konusunda onları destekliyor.

Uğur Okullarının Balıkesir Kampüsü tanıtım lansmanı sonrası Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek ve Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt’a çiçek takdimi yapıldı.