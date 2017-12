Ülkü Ocaklarında görev değişimi

Ankara’ya çağrılan Kürşat Can Ateş ve Halil Görmen, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile görüştü.

Balıkesir Ülkü Ocaklarında devir teslim gerçekleşti. 4 yıldır görevini sürdüren Kürşat Can Ateş, görevini Halil Görmen’e devretti. Ateş, görev değişimi sonrasında, "Allah’a şükürler olsun yaklaşık 4 yıla yakın yürütmekte olduğum Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle alnımın akıyla tamamlamış ve emaneti teslim etmiş bulunuyorum. Tüm benliğimle inandığım bu kutlu davanın görev aldığım her kademesini kutsal bildim, bu uğurda gereken ne ise canla, başla gücüm yettiğince mücadele ettim. Şehitler emaneti olan bu kutlu ocaktan kimler geldi kimler geçti. Ocağımız tütsün, davamız yaşasın diye nice yiğitler yardan, anadan, serden geçti, sayısız kahramanlar uçmağa vardı ve bayraklaştı. Görev yaptığım sürece bu maneviyatı bir an olsun aklımdan çıkarmadım. İçine düştüğüm en buhranlı dönemlerde umut ışığım yol göstericim hep bu değerler oldu. Bu kutlu görevi devraldığımdan bu yana Balıkesir Ülkü Ocakları olarak hep birlikte ülkü sancağını dalgalandırmak, davamızı hak ettiği yerlere taşımak adına birçok projeye hep birlikte imza attık. Geleneksel hale getirdiğimiz halka açık protokolsüz iftar yemeklerimiz ve En önemlisi Balıkesir ülkü ocakları hizmet binamızı satın almış olmak iki dünyada da en büyük sevincim olacaktır" dedi.