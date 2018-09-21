Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu başladı

Uluslar arası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumuna ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Üniversitesine Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda başlayan ve 3 gün sürecek sempozyuma 9 ülkeden bilim adamları katılırken, 57 bildiri sunulacak.

Balıkesir Üniversitesinden Prof.Dr.Abdullah Soykan'ın koordinatörlüğünde yapılan 6.Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunun açılışında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kerim Özdemir, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile konuk akademisyenler birer konuşma yaparken, katılımcılara plaketler verildi.3 gün devam edecek sempozyumda 57 bildiri sunulacak. Sempozyumun son günü de Kazdağı gezisi düzenlenecek.

Sempozyumun yararlı olacağını anlatan Prof.Dr.Abdullah Soykan, “ 6.Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesinin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu uygulama otelinde bu gün başladı. Yaklaşık 3 gün sürecek bu konferansa, 9 ülkeden yani Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Türkiye'den bilim insanları katılıyor. 9 ayrı oturumda 57 bildiri sunulacak. Bu gün açılışı gerçekleştirilen 6.Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumunun ilk gününde, Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Tuzla Üniversitesi Rektörü ile konuk üniversitelerden dekanlar birer konuşma yaptı. Yarın 3 farklı salonda ve 9 ayrı oturumda bildiriler sunulacak. Balkanların doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerleri ve ekonomisi ile ilgili konular ele alınacak. Bunlar daha sonra da kitap olarak yayınlanacak. Sempozyumun yararlı olacağını düşünüyorum” dedi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban da, “ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak son yıllarda, özellikle kongre turizmi noktasında Burhaniye'ye önemli katkılar sağlamaya başladık. Göreve geldiğimizden itibaren, 10'ün üzerinde kongreyi düzenledik. Özellikle, bu yıl 3 tane uluslar arası kongreye ev sahipliği yaptık. Bununla birlikte birçok projeyle toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca, 144 odalı uygulama otelimizle birlikte bölgenin en büyük tesisini kaliteli hizmet anlayışı içinde gerçekleştirdik. 20 binin zerindeki misafirimizi bu yaz ağırlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.