Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 11:13

Uluslararası Müzik Akademisi’nde 20. kuruluş yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kurulduğu 1998 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından yüzlerce konservatuar öğrencisine eğitimler veren Ayvalık Müzik Akademisi (AİMA) 20.

Uluslararası Müzik Akademisi’nde 20. kuruluş yıldönümü coşkusu

01 Ağustos 2018 11:13

yıldönümünü kutladı.


AİMA binası bünyesindeki deniz kıyısında ve botanik bahçesinde gerçekleşen kutlama partisinde Elçin Özsaylık da mini bir konser verdi. AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali, 20 yıl önce kurulan AİMA’nın ‘Ustalık Sınıfları’ adı altında derslere başladığını hatırlatarak, “İlk 10 yıl bizim mekânımız Ümit ve Cem Boyner’in eviydi. Çalışmalarımıza katılmak isteyen öğrencilerimiz de Cunda Adası’nda çeşitli pansiyonlarda kalırlardı. O zamanın belediye başkanı öğrencilerin ve hocaların ulaşımını sağlarlardı. Herhangi bir kurumsal bağlantımız yoktu. 8. yılımızda şu anda AİMA’nın eğitim çalışmalarını sürdürdüğü bu evi konserlerimize sürekli gelen Haluk Barutçuoğlu bize bağışladı. Bu ev bize bağışlandıktan sonra önce bir dernek kurduk, daha sonrasında da vakıf kurduk. Şimdi de 1998 yılındaki başlangıcımızın 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Ben şahsen çok mutluyum. Çünkü başlangıçta AİMA’nın bu kadar uzun sürecek yıllara ulaşabileceğini düşünmüyordum. Ama gençlerin enerjileriyle, onların istekleri ve aşklarıyla bu işi severek yürütmeye devam ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç