Uluslararası Müzik Akademisi’nde 20. kuruluş yıldönümü coşkusu

yıldönümünü kutladı.

AİMA binası bünyesindeki deniz kıyısında ve botanik bahçesinde gerçekleşen kutlama partisinde Elçin Özsaylık da mini bir konser verdi. AİMA Başkanı Prof. Filiz Ali, 20 yıl önce kurulan AİMA’nın ‘Ustalık Sınıfları’ adı altında derslere başladığını hatırlatarak, “İlk 10 yıl bizim mekânımız Ümit ve Cem Boyner’in eviydi. Çalışmalarımıza katılmak isteyen öğrencilerimiz de Cunda Adası’nda çeşitli pansiyonlarda kalırlardı. O zamanın belediye başkanı öğrencilerin ve hocaların ulaşımını sağlarlardı. Herhangi bir kurumsal bağlantımız yoktu. 8. yılımızda şu anda AİMA’nın eğitim çalışmalarını sürdürdüğü bu evi konserlerimize sürekli gelen Haluk Barutçuoğlu bize bağışladı. Bu ev bize bağışlandıktan sonra önce bir dernek kurduk, daha sonrasında da vakıf kurduk. Şimdi de 1998 yılındaki başlangıcımızın 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Ben şahsen çok mutluyum. Çünkü başlangıçta AİMA’nın bu kadar uzun sürecek yıllara ulaşabileceğini düşünmüyordum. Ama gençlerin enerjileriyle, onların istekleri ve aşklarıyla bu işi severek yürütmeye devam ediyoruz” dedi.